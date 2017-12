Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Po treh tekmah je v smuku v vodstvu Aksel Lund Svindal. Foto: Reuters Sorodne novice Fill najhitrejši na prvem treningu na znamenitem Stelviu, Kline na 33. mestu Dodaj v

Sneg ogroža smukaški spektakel v Bormiu

Zadnje letošnje tekme svetovnega pokala

27. december 2017 ob 12:23

Bormio - MMC RTV SLO

Organizatorji tekem svetovnega pokala v Bormiu so morali zaradi prevelike količine novozapadlega snega in megle odpovedati drugi trening moškega smuka.

Tekma na znameniti progi Stelvio je na sporedu v četrtek ob 11.45. Vremenska napoved ni najbolj ugodna, saj naj bi močno snežilo ves dan in tudi ponoči. Zapadlo naj bi okoli 50 centimetrov snega. V petek je v Bormiu napovedana še alpska kombinacija.

V četrtek bodo nastopili Boštjan Kline, Martin Čater, Tilen Debelak, nastop Klemena Kosija pa je še vprašljiv, ker je ob padcu na torkovem prvem treningu utrpel udarec v golenico in mečno mišico.

Na petkovi kombinaciji naj bi nastopila omenjena četverica ter Miha Hrobat, ki pa ga ta čas pestijo težave s hrbtom.

Dekleta so v Lienzu, kjer so spremenili spored. Tako bo v četrtek slalom in v petek veleslalom.

Vse tekme si boste lahko v živo ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

R. K.