Sobotni ženski smuk pod velikim vprašajem

Izboljšanje šele v nedeljo

12. januar 2017 ob 11:49

Zauchensee - MMC RTV SLO

Prvi trening ženskega smuka v Zauchenseeju je bil zaradi snežnih padavin čez noč odpovedan. Tudi za konec tedna vremenska napoved ni obetavna.

Trening so najprej prestavili z 10.45 na 12.30, nato pa so ga dokončno odpovedali. V petek in soboto naj bi na tem avstrijskem prizorišču dveh tekem svetovnega pokala snežilo, tako da je vsaj sobotni smuk pod velikim vprašajem. Vreme naj bi se izboljšalo šele v nedeljo, ko je predvidena alpska kombinacija.

Sobotni smuk bi moral biti četrti od osmih v tej sezoni. Prve tri je dobila Ilka Štuhec, ki ima v seštevku te discipline 138 točk naskoka pred najbližjo zasledovalko.

Vrnitev v belo karavano sta za konec tedna napovedali Američanki Lindsey Vonn in Julia Mancuso.

Medtem so se prireditelji moških tekem v Wengnu po preučitvi vremenske napovedi odločili, da ostanejo pri originalnem sporedu. V petek bo tako alpska kombinacija, v soboto smuk in v nedeljo slalom.

