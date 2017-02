Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Najboljša uvrstitev Ilke Štuhec na svetovnih prvenstvih je šesto mesto v superveleslalomu. Danes ima lepo priložnost, da izboljša to uvrstitev in se vmeša v boj za medalje. Foto: EPA Lara Gut želi izkoristiti že prvo priložnost in danes prvič v karieri postati svetovna prvakinja. Teren v St. Moritzu ji ustreza, tu je decembra 2008 (prav na superveleslalomu) slavila svojo prvo (od 23) zmag v svetovnem pokalu. Na nedeljski novinarski konferenci je bilo zelo veliko mikrofonov in nedvomno je Lara Gut poleg Lindsey Vonn najbolj na udaru novinarjev. Foto: EPA VIDEO ŠtevILKA 1 - zgodba o vzp... VIDEO Ilke Štuhec svež sneg v S... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bolje kot v zlatih časih: ne le en slovenski adut za medaljo

Lara Gut pred novinarji nasmejana, a v modricah

7. februar 2017 ob 06:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ilka bo zagotovo konkurenčna, v St. Moritzu ima lepe možnosti, saj proga ni tako zahtevna," Andrea Massi razmišlja o možnostih Ilke Štuhec na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Z ženskim superveleslalomom se danes 44. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju začenja zares. Potem ko je januarja v Evropi vztrajal mraz in je bil sneg v St. Moritzu zelo agresiven, je včeraj novozapadli sneg serviserjem povzročil nove skrbi. Sneg je sicer v St. Moritzu, mondenem letovišču s kar 300 sončnimi dni na leto, večinoma takšen kot v Skandinaviji ali v Severni Ameriki in zahteva od smučarja veliko občutka. Štart moškega smuka je na višini Triglava.

Prva favoritinja superveleslaloma je Lara Gut, ki je dobila tri od štirih superveleslalomov sezone svetovnega pokala, na zadnjem v Cortini pa je na poti proti zmagi padla, kar je unovčila Ilka Štuhec in to sezono zmagala še v tretji disciplini. Lara Gut je bila na nedeljski novinarski konferenci odlično razpoložena, čeprav še čuti posledice padca v Cortini: "Dobro mi gre, seveda pa bi bilo lahko tudi bolje. Rama je v redu, roke in noge tudi, čeprav imam številne modrice."

Švicarji na žensko zlato čakajo 16 let

25-letna smučarka, ki je medalje na SP-jih začela zbirati že leta 2009 z bronom na smuku (skupno ima štiri medalje, od tega tri srebrne in eno bronasto), ne čuti nobenega pritiska domačega prvenstva: "Ničesar nimam izgubiti, ničesar ne branim. Samo priložnosti so, da sem čim hitrejša." V St. Moritzu bo nastopila v vseh disciplinah razen v slalomu. Švicarji seveda pričakujejo, da jim bo Gutova po 16 letih (Sonja Nef, 2001) spet prinesla naslov svetovne prvakinje.

To sezono štiri zmagovalke v hitrih disciplinah

Lara Gut je na stavnicah prva favoritinja tako v superveleslalomu kot v smuku. Ker je ponedeljkov trening zaradi novega snega, vetra in megle odpadel, je v še boljšem položaju, saj teren dobro pozna. Na zadnjih dveh tekmah v hitrih disciplinah je v Cortini dobila smuk, Ilka Štuhec pa superveleslalom. Poleg njiju sta v letošnji sezoni v hitrih disciplinah (10 tekem) zmagali le še Lindsey Vonn v Garmischu in presenetljivo Christine Scheyer v Altenmarktu.

Tudi po Mazejevi slovensko smučanje cveti

Slovenci imamo kljub slovesu Tine Maze, ki je na SP-jih osvojila devet medalj, razloge za optimizem. "Velika stvar je že to, da sploh razmišljamo o medaljah. Pred dvema letoma si o tem ne bi upali niti sanjati. Včasih so govorili: Ko bo Bojan Križaj končal kariero, bo konec slovenske smučarije, pa je bilo še veliko Križajev. Tudi ko je Tina Maze prenehala, so rekli, da lahko zapremo trgovino, a letošnja sezona je odlična," pravi Tone Vogrinec.

Ilka, Boštjan in Ana

Nekdanji direktor alpskih reprezentanc seveda na prvo mesto postavlja Ilko Štuhec: "Sodi v ožji krog favoritinj v hitrih disciplinah in v kombinaciji, najbližji medalji pa je potem še Boštjan Kline v smuku ali superveleslalomu. Če bo proga težka in podlaga trda, bi lahko na veleslalomu presenetila tudi Ana Drev. Celo v zlatih časih smo imeli le eno železo v ognju, zdaj pa več!"

Massi verjel, da je Ilka "šampionski material"

Da je Ilka Štuhec v tej sezoni naredila tako sijajen preskok, veseli tudi Andreo Massija: "Ilka je dokaz, da kopija-prilepi našega tima deluje. Vesel sem, da je tako. Ima naše smuči, naš dres in naš koncept individualnega pristopa. Že pred dvema letoma sem Iztoku Klančniku rekel, da bo Ilka zmagovala s svojo ekipo. Mislim, da ima v St. Moritzu lepe možnosti, saj proga ni tako zahtevna, prav tako je konkurenca okrnjena. A čez pet let tega nihče ne bo vedel."



600 smučarjev iz 77 držav

St. Moritz je prvo prizorišče, ki že petič gosti svetovno prvenstvo. Prireditelji si gotovo ne bodo privoščili spodrsljajev, navsezadnje so za organizacijo predvideli približno 60 milijonov evrov. Ob progah pričakujejo v enajstih disciplinah 140 tisoč gledalcev, ki bodo spodbujali 600 smučarjev iz 77 držav. Za primerjavo: leta 2003, ko je bilo prvenstvo prav tako v St. Moritzu, je tekmovalo 334 smučarjev iz 58 držav.

