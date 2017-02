Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 30 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec je sodeč po treningih prva favoritinja nedeljskega smuka. Foto: EPA Sorodne novice Štuhčeva najhitrejša na treningu smuka v St. Moritzu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ilka Štuhec po najboljšem času: Še so rezerve

Tekma bo v nedeljo ob 12. uri

9. februar 2017 ob 12:05

St. Moritz - MMC RTV SLO

Smukaška proga v St. Moritzu je, kot kaže, pisana na kožo Ilki Štuhec, saj je bila najboljša slovenska smučarka najhitrejša tudi na drugem treningu pred nedeljsko tekmo svetovnega prvenstva.

Vodilna v smukaškem seštevku svetovnega pokala se je na progo podala s številko 11 in bila najhitrejša na vseh vmesnih časih. Prednost je stopnjevala od štarta do cilja in bila na koncu več kot sekundo hitrejša od do takrat vodilne Avstrijke Ramone Siebenhofer.

Na manj kot sekundo zaostanka so se ji do konca približale le domačinka Fabienne Sutter (+0,52), ki je bila druga že v četrtek, Avstrijka Christine Scheyer (+0,80) in Američanka Lindsey Vonn (+0,82).

''Ni šlo vse tako odlično, še so rezerve oziroma deli, ki jih želim odsmučati boljše. Velikih novosti na progi glede na včeraj ni, sem pa nekatere dele odpeljala malce drugače. Na zadnjem skoku moram še popraviti par stvari, da ne bom šla tako naokoli. Mogoče je malenkost trši sneg, saj smo vsi na ogledu, tako da mislim, da bo vsak dan bolj trdo. A še vedno je dober oprijem, pogoji so vrhunski, tako da se že veselim, da gre zares,'' je povedala Mariborčanka.

Štuhčeva je bila najhitrejša že na sredinem prvem treningu. Smuk bo v nedeljo ob 12.00.

V petek je na sporedu ženska kombinacija, kjer je Štuhčeva prav tako v ožjem krogu za medaljo. Kombinacijski smuk se bo začel ob 10.00, slalom pa ob 13.00.

Drugi trening: 1. I. ŠTUHEC SLO 1:33,37 2. F. SUTER ŠVI +0,53 3. C. SCHEYER AVT 0,80 4. L. VONN ZDA 0,82 5. J. FLURY ŠVI 1,01 . R. SIEBENHOFER AVT 1,01 7. S. GOGGIA ITA 1,15 8. L. GUT ŠVI 1,23 9. S. VENIER AVT 1,36 10. M. GISIN ŠVI 1,37 ... 37. M. FERK SLO 3,28 50. A. BUCIK SLO 4,50

R. K.