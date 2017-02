Ilkina mama ne bo imela več neprespanih noči

Ekipa za velike dosežke: "Nepojmljivo, pravzaprav noro"

20. februar 2017 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec se zaveda, da jo čaka še en naporen mesec, zato bo morala naslov svetovne smukaške prvakinje počasi pozabiti: "Kolajno bom obesila na steno in - gremo novim izzivom naproti."

In izzivov vsekakor ne bo zmanjkalo, saj je najboljša slovenska alpska smučarka resna kandidatka za kar tri male kristalne globuse od petih, kolikor jih bodo čez en mesec podelili na finalu v Aspnu. Je vodilna v smukaškem in kombinacijskem seštevku, v superveleslalomu je tretja. Ker si je Lara Gut v St. Moritzu poškodovala kolenske vezi in končala sezono, je v smukaškem seštevku največja tekmica za mali globus Sophia Goggia, ki zaostaja 137 točk. Na sporedu sta še dva smuka: 4. marca v Džongsonu in 15. marca v Aspnu. "Ne razmišljam o tem, pač vedno bom vzela tekmo kot tekmo, se na vsako posebej skoncentrirala, poskusila pokazati vse, na koncu pa bomo videli, kako in kaj."

Nepojmljivo, pravzaprav noro

Na novinarski konferenci, ki jo je Ilka Štuhec pripravila po izjemnem uspehu v St. Moritzu, kjer je postala svetovna prvakinja v smuku, je Mariborčanka še enkrat poudarila, kako nepozabne dneve je preživljala: "Celotno svetovno prvenstvo je bilo super tekmovanje, res sem uživala, celotno vzdušje, navijači, vse je bilo super, zato bom šla v zaključni del sezone z zelo dobrimi občutki. Po zmagi so bili vsi okrog mene tako veseli, tako jih je prevzelo ... Funkcioniramo res odlično, mislim, da je to, kar delamo z mamo Darjo (Črnko), trenerjem Gregom (Koštomajem) mojo najboljšo prijateljico Anjo (Šešum), kineziologinjo, skoraj nepojmljivo, pravzaprav noro."

Kratke so noči za serviserje

Ker je sneg v St. Moritzu specifičen, je Darja Črnko na novinarski konferenci dobila tudi vprašanje, kako je bilo pripravljati smuči za Ilko. "Letos smo imeli že kar nekajkrat takšen sneg, kot je bil v St. Moritzu. Izbrala sem neke maže in namazala smuči, potem pa bila ponoči cela prestrašena in hodila gledat smuči, če je z njimi vse v redu. Zbudila sem se dve uri, preden sem imela budilko, čeprav sem šla spat samo za tri ure. Predvidevaš, kaj bo drugi dan, se odločiš in namažeš, potem pa - bo kar bo."

Darja je deloholik, ki dela do polnoči

Pri Stöckliju medtem že načrtujejo, da bi Ilkini ekipi ponudili serviserja, saj se zavedajo, kakšno breme je na Darji Črnko. "Je deloholik. Pogosto pripravlja posnetke, zato se pozno vrača v hotel. Potem mora še urediti smuči. Dela skoraj do polnoči, zjutraj pa gre takoj na progo. To je včasih preveč. Razmišljamo o tem, kako bi jim lahko še bolj pomagali," je za TV Slovenija povedal Bernhard Matti, vodja tekmovalne službe pri Stöckliju.

Svetovni pokal alpskih smučark se bo nadaljeval ta konec tedna v Crans Montani, kar bo zadnja letošnja postaja v Evropi. V petek in nedeljo je na sporedu kombinacija, v soboto superveleslalom.

T. O.