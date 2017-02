Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je na prvi progi pokazal svoje mojstrstvo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odličen nastop Hirscherja v prvi vožnji

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

19. februar 2017 ob 07:10,

zadnji poseg: 19. februar 2017 ob 10:05

St. Moritz - MMC RTV SLO

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju se v St. Moritzu končuje z moškim slalomom. Na prvi progi je izvrstno smučal Marcel Hirscher, ki ima lepo prednost pred zasledovalci.

V prvi vožnji je odlično smučal Marcel Hirscher. S številko tri je po dobrem spodnjem delu vodstvo prevzel glavni Hirscherjev tekmec Henrik Kristoffersen, a je bil zatem Dave Ryding, ki je bil zelo hiter že v zgornjem delu, 12 stotink hitrejši od Norvežana. Hirscher je imel številko šest. Avstrijec je smučal brez kakršne koli napake. Že začel je zelo hitro, smučal v izjemnem ritmu, izvrsten pa je bil predvsem v spodnjem delu, ko je proti Britancu pridobil kar pol sekunde. Nastop Avstrijca je bil za smučarske učbenike. Presenetil je Marco Schwarz, ki je prišel na drugo mesto, za rojakom pa je zaostal 43 stotink. izjemen avstrijski uspeh v prvi vožnji je dopolnil Michael Matt, ki je z 48 stotinkami zaostanka za Hirscherjem prišel na tretje mesto.

Nastopili so štirje Slovenci, v finale pa se je prebil le Štefan Hadalin, ki je po napaki zaostal 1,50 in v cilj prišel na 22. mesto. Do konca je prismučal tudi Žan Kranjec, ki pa je dobil neugodne udarec v obraz. Z zaostankom 2,55 ni bil konkurenčen za prvih 30. Žan Grošelj, ki ima težave s poškodovano roko, in Jakob Špik, ki si je nastop priboril v sobotnih kvalifikacijah, ko je bil med 135 smučarji najhitrejši, sta odstopila.

V kvalifikacijah se je na tekmo uvrstil tudi Ivica Kostelić, ki je začasno prekinil svojo upokojitev, da bi nastopil na vrhuncu letošnje zime. Kostelić je v St. Moritzu postal slalomski svetovni prvak leta 2003.

Neposredni prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Finalna vožnja bo ob 13.00.

Po prvi vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 46,43 2. M. SCHWARZ AVT +0,43 3. M. MATT AVT 0,48 4. D. RYDING VB 0,53 5. M. HARGIN ŠVE 0,57 6. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,65 7. M. FELLER AVT 0,67 8. A. HOROŠILOV RUS 0,68 9. R. ZENHÜSERN ŠVI 0,69 10. F. NEUREUTHER NEM 0,76 ... 22. Š. HADALIN SLO 1,50 36. Ž. KRANJEC SLO 2,55 Odstop: Grošelj, Špik, Pinturault ...

T. J.