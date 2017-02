Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je vrhunsko odpeljala prvo slalomsko vožnjo v St. Moritzu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

SP v alpskem smučanju: Shiffrinova vodi, Ana Bucik 8.

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

18. februar 2017 ob 08:35,

zadnji poseg: 18. februar 2017 ob 11:36

St. Moritz - MMC RTV SLO

V St. Moritzu je danes na SP-ju v alpskem smučanju na sporedu sklepno dejanje za dekleta - slalom. Po prvi vožnji vodi Mikaela Shiffrin, Ana Bucik je osma.

Slalomsko tekmo je odprla Shffrinova, ki je prvo vožnjo odpeljala vrhunsko, brez najmanjše napake, brez težav je premagala precej lahko postavitev in že takoj postavila mejnik, ki ga ni uspela doseči ali preseči nobena od tekmic.

Še najbolj se ji je približala Švicarka Wendy Holdener, ki je za 'slalomsko kraljico' zaostaja za 38 stotink sekunde. Tretji čas (+0,59) je dosegla Slovakinja Veronika Velez Zuzulova.

Bucikova osma, Ferkova naredila napako

Zelo dober nastop je uspel tudi Ani Bucik, ki je zgornji del sicer odpeljala nekoliko rezervirano, a je v zaostanek - ta je znašal že sekundo in stotinko - v spodnjem delu malce zarezala, odpeljala ga je celo hitreje od Shiffrinove, in se uvrstila na 8. mesto (+0,96). Odločno se je s štartno številko 29 na progo podala tudi Maruša Ferk, ki pa je po prvem merjenju vmesnega časa storila napako, zaradi katere je uvrstitev med najboljših 30 splavala po vodi. Ciljno črto je prečkala z zaostankom petih sekund in 41 stotink, kar je na koncu prineslo 51. mesto.

Finalna vožnja se bo s prenosom na TV SLO 2 in na MMC-ju začela ob 13. uri.

SP v alpskem smučanju, St. Moritz

Slalom (Ž)

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 47,80 2. W. HOLDENER ŠVI +0,38 3. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 0,59 4. P. VLHOVA SLK 0,76 5. F. HANSDOTTER ŠVE 0,77 6. M. GISIN ŠVI 0,86 7. M. KIRCHGASSER AVT 0,95 8. A. BUCIK SLO 0,96 9. S. STRACHOVA ČEŠ 1,20 10. L. DÜRR NEM 1,36 11. R. STIEGLER ZDA 1,58 12. B. SCHILD AVT 1,61 13. M.-M. GAGNON KAN 1,68 14. E. WIKSTROEM ŠVE 1,69 15. M. SKJOELD NOR 1,80 ... 51. M. FERK SLO 5,41 Odstop: Costazza, Geiger, Curtoni ...

