SP v alpskem smučanju: Švedska pometla s Slovenijo

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

14. februar 2017 ob 11:08

St. Moritz - MMC RTV SLO/STA

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v St. Moritzu je danes v znamenju paralelne preizkušnje mešanih ekip. Prenos tekme na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Med 16 ekipami je bila tudi ekipa Slovenije. Branilci naslova so Avstrijci, ki so na prvenstvu pred dvema letoma v Vailu v velikem finalu premagali Kanado, Švedska pa je v malem finalu premagala Švico za bron. Slovenija je izpadla v 1. krogu tekmovanja, osmini finala, ko so bili boljši Norvežani.

Švedska previsoka ovira za Slovenijo

Ekipa Slovenije se je v osmini finala udarila s Švedsko in gladko izgubila. Ana Bucik je sicer svoje delo opravila izvrstno, za Frido Hansdotter je zaostala zgolj za stotinko sekunde. Drugi dvoboj je postregel s padcem Štefana Hadalina in zmago Mattiasa Hargina, odločilni dvoboj je proti Marii Pietilae-Holmner izgubila Saša Brezovnik. Za nasprotnico je zaostala za tri desetinke. Zadnji se je v boj spustil Žan Kranjec, ki je moral za 11 stotink sekunde priznati premoč Andreju Myhrerju.

Nemčija izpadla proti Slovaški

Za presenečenje je poskrbela ekipa Slovaške, ki je v osmini finala izločila favorizirano Nemčijo. Ključen je bil dvoboj med Felixom Neureutherjem in Matejem Falatom. Za 13 stotink sekunde ga je dobil slednji in Slovaški priboril napredovanje s 3:1.

SP v alpskem smučanju, St. Moritz

Ekipna tekma, osmina finala, tabela:

AVSTRIJA - Belgija 3:1

ŠVEDSKA - Slovenija

Hansdotter - Bucik (+0,01)

Hargin - Hadalin (odstop)

Pietilä-Holmner - Brezovnik (+0,30)

Myhrer - Kranjec (+0,11)

NORVEŠKA - Češka 3:1

FRANCIJA - Rusija 3:1

ŠVICA - Hrvaška 4:0

ZDA - KANADA *2:2

* - naprej po času

Nemčija - SLOVAŠKA 1:3

ITALIJA - Argentina 4:0

M. L.