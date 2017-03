Peter Prevc v poskusni seriji četrti

Najboljši Avstrijec Stefan Kraft

2. marec 2017 ob 15:12,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 17:09

Lahti - MMC RTV SLO

Pred smučarskimi skakalci na svetovnem prvenstvu v Lahtiju je tekma na veliki skakalnici, ki se bo začela ob 17.30. Nastopili bodo tudi vsi štirje Slovenci.

Skakalci so že opravili s poskusno serijo, v kateri se je dobro odrezal Peter Prevc, ki je imel s skokom 126,0 m četrti izid.

Boljši so bili le Avstrijec Stefan Kraft (128,0 m), ter Poljaka Piotr Zyla (127,0 m) in Kamil Stoch (123,5 m). Slednji je skočil z enega mesta nižje kot Prevc in Zyla.

Poleg Prevca, ki je imel nastop že zagotovljen, so se na tekmo uvrstili še Anže Lanišek (31.), Jernej Damjan (33.) in Jurij Tepeš (49.).

Lanišek ima številko 28, Damjan 29, Tepeš 34 in Prevc 42.

Petru "manjka" še zlato v skokih

Peter Prevc ima s svetovnih prvenstev v skokih že dve medalji, in sicer srebro in bron iz Val di Fiemmeja leta 2013. Poleg tega ima Prevc še zlato v poletih iz Bad Mitterndorfa (2016) in bron iz Harrachova (2014). Je napočil čas, da najstarejši od bratov Prevc še obogati zbirko medalj?

Prva serija se bo začela ob 17.30. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju. Na štartni listi je 50 tekmovalcev.

Dogajanje iz Lahtija spremljajte v spodnjih aplikacijah in v neposrednem prenosu.

A. V.