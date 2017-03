Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Zadnji norveški mož je Finn Haagen Krogh. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

SP v živo: Moška štafeta v tekih

3. marec 2017 ob 12:30,

zadnji poseg: 3. marec 2017 ob 13:15

Lahti - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Lahtiju sta danes na sporedu dve končni odločitvi. Ob 12.30 se je začela moška tekaška štafeta.

Po dveh predajah vodita Rusija in Norveška, Finska je na tretjem mestu z zaostankom pol minute.

Favorita v boju za zlato medaljo sta bila Norveška in Švedska. Norvežani so na svetovnih prvenstvih nepremagani na zadnjih osmih svetovnih prvenstvih. Zmagoviti niz so začeli prav v Lahtiju leta 2001. Švedi so po polovici tekme šele na 7. mestu.

V štafeti 4 x 10 km med 16 ekipami ni slovenske četverice.

Danes bo na sporedu še šprintersja ekipna tekma noridjskih kombinatorcev.

