Vesna Fabjan bo uvodno tekmo olimpijske sezone izpustila, prvič pa bo na štartu v Lillehammerju na začetku decembra. Foto: Žiga Živulovic ml./BOBO

Šprint ostaja paradna disciplina Vesne Fabjan

V petek začetek sezone za tekače

23. november 2017 ob 18:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Tekačica na smučeh Vesna Fabjan, bronasta v Sočiju, se v petek s treninga na Norveškem vrača v domače okolje. Uvodno postajo svetovnega pokala v Ruki bo izpustila.

"Pomembni sta kakovost treninga in osredotočenost na stvar, ki jo delaš tisti trenutek. Ne sme biti nepotrebnih misli. Ker nimam toliko ljudi okrog sebe, se lahko še bolj skoncentriram, kar mi zelo ustreza," je za Val 202 povedala Besničanka, ki bo na tekmah brez svojega trenerja Marka Gracerja.

V sprintu jo čaka 10 tekem, ali bo tekmovala tudi na distanci? "Trenutno tega še ne morem napovedati. Če bo forma približno solidna, potem bom tekla tudi na distanci. Je pa tako, da če si v formi, lahko tekmuješ v vsem. Šprint pa vsekakor ostaja paradna disciplina."

V Lillehammerju, ko bo prihodnji konec tedna sprint v drsalnem koraku, bo Vesna Fabjan spet na štartu. Nesporazume s Smučarsko zvezo Slovenije je zgladila, potem ko ji je zaradi nepodpisane pogodbe grozilo, da bo ostala brez tekem na najvišji ravni.

Višnarjeva v Ruki že na zmagovalnem odru

Bo pa v petek na štartu uvodne tekme sezone Katja Višnar, ki ji je pri treningih pomagal tudi njen življenjski spremljevalec Ola Vigen Hattestad. "Ker Ole ni več v norveški ekipi, je več treninga opravil s slovensko reprezentanco. Dobro smo se ujeli, izkušnje so pozitivne. Bil je zelo odprt za sodelovanje, najbolje me pozna, pogosto je bil z nami na pripravah," je povedala Višnarjeva. V Ruki je že bila na zmagovalnem odru - leta 2014 je bila druga. Načrt za sezono je biti čim boljši v šprintu, čeprav je v zadnjih letih izboljšala tudi tek na distanci.

Začenjajo tudi kombinatorci

Tudi nordijski kombinatorci novo sezono svetovnega pokala v petek začenjajo v Ruki. Danes so tekmovalci opravili uradni trening in navidezno serijo oziroma kvalifikacije. Od slovenske dvojice je bil s 109,5 metra (+ 4:02 minute) boljši Vid Vrhovnik na 37. mestu, Marjan Jelenko je s 101 metrom (+ 4:53 minute) zasedel 47. mesto. Tako sta si oba Slovenca zagotovila nastop na prvi tekmi letošnje sezone s tekaško preizkušnjo na pet kilometrov. V soboto in nedeljo se bodo kombinatorci preizkusili še na tekmah z desetkilometrskim tekaškim delom.

T. O.