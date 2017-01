Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Ana Drev se je lani veselila drugega mesta v veleslalomu v Mariboru. Foto: EPA Glavni trener Denis Šteharnik ima velika pričakovanja pred tekmama v Mariboru. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Vodja proge v Mariboru: T... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šteharnik pred Zlato lisico: V veleslalomu je lahko šest deklet v finalu

Konec sezone za Avstrijko Cornelio Hütter

4. januar 2017 ob 16:45

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Maribor bo v soboto in nedeljo gostil 53. Zlato lisico. Znana je slovenska postava za obe tekmi, na obeh tekmah bo na štartu šest smučark.

Do zadnjega mesta bodo zapolnili nacionalno kvoto. Odgovorni trener za tehnične in hitre discipline za svetovni pokal Denis Šteharnik je po spektaklu na Sljemenu predstavil slovenska železa za mariborski tekmi. Na štartu 1. vožnje sobotnega veleslaloma v Mariboru bodo Ana Drev, Tina Robnik, Katarina Lavtar, Ilka Štuhec, Meta Hrovat, ki je zagrebško tekmo izpustila zaradi viroze.

Najuspešnejša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze bo po 20 mesecih premora znova v tekmovalnem pogonu na poslovilni tekmi v svetovnem pokalu. V nedeljo bodo na štartu slalomske tekme Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat, Ilka Štuhec, Saša Brezovnik in Klara Livk.

"Imamo kakovost. Mislim, da lahko vseh šest deklet pride v finale, kar je zelo dobro. Imeli smo tudi že štiri dekleta v finalu. Kar se tiče slaloma, velja isto. Trojici slalomistk, Bucikova, Ferkova, Hrovatova, se bo priključila še Ilka, ki bo imela štartno številko 31, in je povsem normalno, da bo štartala. Priložnost pa bomo dali še dvema dekletoma iz evropskega pokala," je dejal Šteharnik. Slovenke formo pred tekmama za Zlato lisico pilijo v Mariboru oziroma na Arehu.

Avstrijska alpska smučarka Cornelia Hütter, specialistka za hitre discipline, ki je z drugim mestom v Val d'Iseru v smuku poskrbela za edine stopničke avstrijske reprezentance v tej sezoni, si je danes na treningu superveleslaloma v Saalbachu strgala križne vezi desnega kolena in je že končala sezono. Popolna diagnoza ekipnega zdravnika Torstena Walkerja se glasi strgana sprednja križna vez in strgan notranji ter zunanji meniskus. "Danes smo trenirali v dobrih pogojih, a sem zapeljala neposredno v vrata in padla. Diagnoza je zame velik šok, še nikoli nisem bila tako hudo poškodovana. A to je le ovira, ki jo moram preskočiti," je po poškodbi dejala 24-letna Avstrijka. V avstrijski reprezentanci sta zaradi poškodb že odsotni Eva-Maria Brem in Carmen Thalmann, po poškodbi pa se vrača Anna Veith, ki si je koleno poškodovala jeseni 2015.

Drevova v Maribor prihaja z dobrimi občutki in kot sedma najboljša veleslalomistka v svetovnem pokalu. Šmarčanka, ki je lani v veleslalomu pod Pohorjem osvojila drugo mesto, je pred novim letom prelomila urok Semmeringa in s šestim mestom postavila daleč najboljši izid na tem prizorišču. Na drugem veleslalomu na tem prizorišču je Drevova v slabih razmerah prvič v tej sezoni izpadla iz prve deseterice in je prišla do 24. mesta.

Tudi v slalomu je Šteharnik prepričan, da so na pravi poti: "Potrebujemo le eno tekmo, na kateri bi Bucikova in Ferkova smučali tako, kot znata, da - ko prideta v cilj - samo dvigneta roke in rečeta, da več nista zmogli. To še čakamo. Ni še tista prava forma, še vedno je nekaj zadržanosti, še vedno se nekaj išče, ampak upam, da bomo to uredili do Maribora oziroma do svetovnega prvenstva februarja v St. Moritzu. Žal nas je tista tekma v Sestrieru, ko sta obe odstopili, nekoliko potisnila nazaj. Pred Sestrierom sta bili obe v zelo dobri formi, nikoli v življenju ju nisem videl tako smučati, vendar sta obe v Sestrieru odstopili v prvi vožnji, potem smo se na naslednji tekmi v Semmeringu iskali, zdaj spet počasi napredujemo."

Bucikova ni bila presenečena, ko so na Sljemenu odstopile nekatere najboljše, med njimi tudi Mikaela Shiffrin: "Zagreb je vedno ena takšna težka tekma, predvsem je zelo dolga proga, na kateri moraš biti osredotočen. Njej so se zgodile v bistvu takšne slalomske napake, ki se na žalost dogajajo, tako da mislim, da to ne prikazuje njene slabe forme, seveda pa so druga dekleta to izkoristila, tudi najboljšim se dogajajo napake. Mislim, da smo trenutno dobro pripravljene, v preostalih dneh bomo skušale mogoče še odpraviti manjše napake in potem tam pokazati, kaj znamo."

Ferkova po Zagrebu zelo optimistična

Tudi Ferkova je zadovoljna z vožnjama v Zagrebu, če odšteje napako v finalu: "V Mariboru mislim, da bo zadeva zelo podobna Zagrebu. Proga bo dobro pripravljena. Se mi zdi, da si zaupam, da sem dobila nazaj tisti pravi pristop, živahnost, eksplozivnost, in Zagreb je bila ena taka lepa generalka, ker nas Slovenke tukaj v Zagrebu zelo lepo sprejmejo, navijajo za nas, kot da smo njihove, kar je zelo dober občutek. Mislim, da smo pripravljene za Maribor in da bo zelo podobno."

Drevova lani na veleslalomu druga, slalom odpadel

Mariborskim organizatorjem je lani uspelo izpeljati le veleslalom, ki ga je dobila Nemka Viktoria Rebensburg. Na drugem mestu je bila Drevova, ki je zaostala 32 stotink, na najnižjo stopničko je stopila Tina Weirather iz Liechtensteina. V finalu je nastopila še Katarina Lavtar, ki je bila 17.

Slalomsko tekmo za Zlato lisico so bili lani prisiljeni odpovedati, ko se je zaradi pretoplega vremena predrla snežna podlaga. Letos bo vreme bolj naklonjeno, saj se obeta polarni mraz. Prvi vožnji se bosta v obeh dneh začeli ob 9.15, drugi vožnji pa bosta na sporedu ob 12.15.

Bogat bo tudi obrobni program, ki ga na Trgu Leona Štuklja v središču Maribora v četrtek začenjajo Modrijani, v petek nadaljuje Lačni Franc z žrebom številk in v soboto zaključuje Big Foot Mama, prav tako z žrebom številk.

A. G.