Zmagoviti skok Stocha v novo leto, Bartol in P. Prevc med deseterico

1. januar 2018 ob 12:35,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 16:14

Garmisch-Partenkirchen - MMC RTV SLO

Poljski smučarski skakalec Kamil Stoch je dobil tudi drugo tekmo novoletne turneje v Garmisch-Partenkirchnu. Med najboljšo deseterico sta končala dva Slovenca, Tilen Bartol in Peter Prevc.

V finale so se prebili še 16. Jernej Damjan, 18. Žiga Jelar in 30. Timi Zajc. Bartol je odlično skočil že v poskusni seriji, ko je izkoristil ugodne razmere in bil s 139,0 m prepričljivo najboljši. Tudi v prvi seriji je izvrstno opravil svoje delo in s 136,0 m v dvoboju premagal Avstrijca Michaela Hayböcka, ki je že dvakrat turnejo končal na stopničkah. Za Stochom, ki brani zlatega orla in je po zmagi v Oberstdorfu tudi vodilni na turneji, po polovici preizkušnje zaostaja 1,4 točke. Od Bartola je bil sicer v prvi seriji daljši le Japonec Džunširo Kobajaši, ki je pristal pri 137,0 m.

Še večji "skalp" je v prvi seriji dobil Žiga Jelar, ki je izločil Stefana Krafta, najboljšega skakalca lanske zime, aktualnega svetovnega prvaka in zmagovalca turneje pred tremi leti. Tudi Timi Zajc je bil uspešnejši v slovensko-avstrijskem dvoboju, saj je premagal Manuela Fettnerja. Peter Prevc in Damjan sta izločila češka skakalca, Romana Koudelko in Vojtecha Šturso. Brez finala sta ostala Anže Semenič, ki ga je za las premagal Rus Jevgenij Klimov, Domen Prevc pa je bil slabši od Poljaka Piotra Žyle.

V nedeljo je kvalifikacije dobil Johann Andre Forfang. V Oberstdorfu je bil najboljši Kamil Stoch, ki sicer brani zmago na turneji, drugi je bil vodilni v svetovnem pokalu Richard Freitag, ki je prvi favorit v boju za zlatega orla, tretji pa Dawid Kubakci. Od Slovencev je bil najboljši Damjan na 14. mestu, v finalu pa so bili še Bartol, Jelar in Zajc. Povsem se je skok na skakalnici pod Senčno goro ponesrečil Petru Prevcu, zmagovalcu turneje pred dvema letoma. Prekratek za finale je bil tudi Semenič, Jurij Tepeš, ki ga je v Garmischu zamenjal Domen Prevc, pa se znova ni prebil na tekmo.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Domen PREVC 115,0 / Tilen BARTOL 136,0 133,5 Žiga JELAR 125,5 124,0 Timi ZAJC 118,5 134,0 Peter PREVC 129,0 138,0 Anže SEMENIČ 120,5 / Jernej DAMJAN 126,0 138,0



Po tekmi na olimpijski skakalnici čaka skakalce selitev v Avstrijo, kjer bodo v sredo kvalifikacije za četrtkovo tekmo na Bergislu v Innsbrucku, zatem bodo v petek kvalifikacije za sobotno tekmo v Bischofshofnu, kjer se bo turneja tudi končala.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,5/139,5 283,4 2. R. FREITAG NEM 132,0/137,0 275,8 3. D. KOBAJAŠI JAP 137,0/131,5 269,2 4. A. FANNEMEL NOR 132,5/136,5 270,2 5. T. BARTOL SLO 136,0/133,5 136,0 6. A. STJERNEN NOR 132,0/137,5 268,7 7. K. GEIGER NEM 136,0/133,5 268,2 8. P. PREVC SLO 129,0/138,0 266,9 9. J. A. FORFANG NOR 124,0/138,5 263,4 10. S. LEYHE NEM 130,5/137,5 263,3 ... 13. J. DAMJAN SLO 126,0/138,0 259,3 21. Ž. JELAR SLO 125,5/124,0 238,6 22. T. ZAJC SLO 118,5/134,0 237,4 Brez finala: 34. A. SEMENIČ SLO 120,5 108,8 41. D. PREVC SLO 115,0 99,7 Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 135,5 137,4 2. T. BARTOL SLO 136,0 136,0 3. D. KOBAJAŠI JAP 137,0 135,2 4. K. GEIGER NEM 136,0 133,7 5. A. FANNEMEL NOR 132,5 131,3 6. R. FREITAG NEM 132,0 131,1 7. P. PREVC SLO 129,0 130,2 8. S. LEYHE NEM 130,5 128,4 . A. STJERNEN NOR 132,0 128,4 10. D. KUBACKI POL 126,5 126,2 ... 16. J. DAMJAN SLO 126,0 120,6 18. Ž. JELAR SLO 125,5 119,1 30. T. ZAJC SLO 118,5 105,1 Brez finala: 34. A. SEMENIČ SLO 120,5 108,8 41. D. PREVC SLO 115,0 99,7

T. J.