Tande prekinil norveško sušo na Holmenkollnu, Slovenci razočarali

Daniel Andre Tande je dobil prvo posamično tekmo na norveški Raw Air turneji. Na najvišjo stopničko je skočil z osmega mesta po prvi seriji. Le dva slovenska skakalca sta osvojila točke.

Na odru za zmagovalce sta se prebila še dva Avstrijca, lanski zmagovalec turneje Stefan Kraft je bil drugi, Michael Hayböck pa je zasedel četrto mesto. Petič v karieri je 24-letni Tande, ki je v letošnji zimi postal svetovni prvak v poletih, zmagal. Poskrbel je za prvo norveško zmago na Holmenkollnu po 14 letih, potem ko je leta 2004 na slovitem prizorišču slavil Roar Ljoekelsoey. Po prvi seriji, ko je pristal pri 128,0 m, je za vodilnim Kamilom Stochom zaostajal več kot 13 točk.

Poljak, ki zanesljivo vodi v svetovnem pokalu in je na zanesljivi poti k drugemu velikemu kristalnemu globusu v karieri, hkrati pa je tudi najboljši v seštevku Raw Air turneje, je bil najboljši že v poskusni seriji, ko sta bila z Avstrijcem Gregorjem Schliereznauerjem daleč pred konkurenco. Stoch je nato izvrstno skočil tudi v prvi seriji, ko si je po 138,0 m priskakal več kot pet točk naskoka pred Kraftom. Toda v finalu se v zahtevnih razmerah ni dobro znašel. S 119,0 m je padel na šesto mesto.

Slovenski skakalci, ki so bili nekonkurenčni najboljšim že na sobotni ekipni tekmi, ko so zasedli skromno šesto mesto, so znova razočarali. Na tekmi jih je nastopilo šest, potem ko je bil v petkovih kvalifikacijah prekratek Anže Semenič. Z desetim mestom je bil na koncu najboljši Jernej Damjan, ki je tudi najuspešnejši v tej zimi. Izkušeni Ljubljančan je bil deseti že po polovici preizkušnje, ko je še bistveno bolje kazalo Tilnu Bartolu. Po 132,0 m je bil celo četrti, nato pa v finalu ni zdržal pritiska. Veliko težav je imel v zraku in s težavami pristal pri 115,0 m, s čimer je padel na 28. mesto.

Le ta dva sta osvojila točke. Nejc Dežman je bil 36., Anže Lanišek 39, Timi Zajc 43., Peter Prevc pa šele 46. Do skoka v prvi seriji, ko je zmogel vsega 112,5 m, je Peter v Oslu skakal konstantno. V soboto je bil prepričljivo najboljši Slovenec, kar mu je uspelo tudi v nedeljski poskusni seriji, vendar pa je nato sledil ponesrečen poskus na tekmi in s tem je tudi izgubil možnosti za dobro uvrstitev v skupnem seštevku turneje.

Po tekmi v Oslu skakalce čaka selitev na drugo prizorišče turneje, ki se bo v Vikersundu končala naslednjo nedeljo. V ponedeljek bodo v olimpijskem Lillehammerju kvalifikacije pred torkovo tekmo.

Končni vrstni red: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 128,0/132,0 258,1 2. S. KRAFT AVT 129,5/124,5 256,7 3. M. HAYBÖCK AVT 133,0/130,5 255,6 4. R. JOHANSSON NOR 127,5/129,0 254,0 5. J. A. FORFANG NOR 125,5/134,5 253,6 6. K. STOCH POL 138,0/119,0 253,0 7. S. LEYHE NEM 127,0/129,0 242,5 8. R. FREITAG FRA 126,0/132,0 241,0 9. A. STJERNEN NOR 127,0/124,5 240,6 10. J. DAMJAN SLO 129,0/121,5 237,4 ... 28. T. BARTOL SLO 132,0/115,0 220,2 ------------ brez finala: ------------- 36. N. DEŽMAN SLO 122,5 104,9 39. A. LANIŠEK SLO 115,0 101,9 43. T. ZAJC SLO 116,0 96,7 46. P. PREVC SLO 112,5 95,6

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 138,0 138,5 2. S. KRAFT AVT 129,5 133,1 3. M. HAYBÖCK AVT 133,0 129,2 4. T. BARTOL SLO 132,0 128,6 5. R. JOHANSSON NOR 127,5 126,6 6. A. WELLINGER NEM 130,0 126,5 7. J. LEAROYD FRA 133,5 126,3 8. D. A. TANDE NOR 128,0 125,0 9. A. STJERNEN NOR 127,0 124,6 10. J. DAMJAN SLO 129,0 124,1 ... 36. N. DEŽMAN SLO 122,5 104,9 39. A. LANIŠEK SLO 115,0 101,9 43. T. ZAJC SLO 116,0 96,7 46. P. PREVC SLO 112,5 95,6

VRSTNI RED NA RAW AIR TURNEJI Po 2/10: točke 1. K. STOCH POL 428,8 2. R. JOHANSSON NOR 421,3 3. J. A. FORFANG NOR 408,0 4. A. STJERNEN NOR 404,7 5. D. KUBACKI POL 402,8 6. A. WELLINGER NEM 402,2 7. D. A. TANDE NOR 392,3 8. R. FREITAG NEM 391,8 9. S. KRAFT AVT 391,3 10. R. KOBAJAŠI JAP 384,6 11. P. PREVC SLO 380,6 14. J. DAMJAN SLO 372,8 22. T. BARTOL SLO 351,3 24. N. DEŽMAN SLO 334,5 58. T. ZAJC SLO 104,9 59. A. LANIŠEK SLO 103,9 71. A. SEMENIČ SLO 87,0 SKUPNI VRSTNI RED Po 17. tekmi (od 23): 1. K. STOCH POL 963 2. R. FREITAG NEM 836 3. A. WELLINGER NEM 768 4. D. A. TANDE NOR 723 5. J. A. FORFANG NOR 555 6. S. KRAFT AVT 504 7. M. EISENBICHLER NEM 480 8. R. JOHANSSON NOR 470 . D. KOBAJAŠI JAP 470 10. D. KUBACKI POL 465 14. J. DAMJAN SLO 325 17. P. PREVC SLO 282 19. A. SEMENIČ SLO 241 24. T. BARTOL SLO 142 31. T. ZAJC SLO 84 37. N. DEŽMAN SLO 44 39. Ž. JELAR SLO 36 41. D. PREVC SLO 31

RAW AIR TURNEJA, spored

Ponedeljek ob 17.30:

Lillehammer, kvalifikacije

Torek ob 17.00:

Lillehammer, posamična tekma

Sreda ob 17.30:

Trondheim, kvalifikacije

Četrtek ob 17.00:

Trondheim, posamična tekma

Petek ob 17.30:

Vikersund, kvalifikacije

Sobota ob 16.15:

Vikersund, ekipna tekma

Nedelja, 18. marca, ob 16.30:

Vikersund, posamična tekma

