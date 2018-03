Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 16 glasov Ocenite to novico! Nika Križnar se je uvrstila na stopničke. Foto: Reuters Sorodne novice Križnarjeva v Rašnovu tik pod stopničkami Dodaj v

Stopničke slovenskih skakalk - Nika Križnar tretja v Romuniji

Štiri Slovenke med najboljših 15

4. marec 2018 ob 10:55

Rašnov - MMC RTV SLO, STA

Na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Rašnovu v Romuniji je zmagala Norvežanka Maren Lundby, druga je bila Nemka Katharina Althaus, tretja pa Slovenka Nika Križnar. Še tri Slovenke so bile med petnajsterico.

Ema Klinec je tekmo končala na osmem mestu, Urša Bogataj je bila 12., Jerneja Brecl pa 14. Na tekmi sta nastopili tudi Katra Komar in Maja Vtič, ki pa se nista uvrstili v drugo serijo.

Maren Lundby je že skupna zmagovalka

Vodstvo v skupnem seštevku je zadržala Maren Lundby, ki ima 1.120 točk in je tako že zmagovalka svetovnega pokala za sezono 2017/18. Na današnji tekmi si je zajetno prednost nabrala že s prvim skokom, dolgim kar 100 metrov. Tudi z drugim skokom je bila olimpijska prvakinja prepričljiva, na koncu se je zmage veselila z več kot 20 točkami naskoka. Tokrat je bila najboljša že osmič v sezoni.

"To tretje mesto mi bo zares ostalo v spominu"

Nika Križnar je za drugim mestom zaostala zgolj za desetinko točke, tako da bi ob nekoliko daljšem prvem skoku, ko je pristala pri 91 metrih, lahko posegla tudi višje. V skupnem seštevku je na osmem mestu s 344 točkami.

"Vrhunsko! Vedela sem, da imam danes še eno priložnost, potem ko je včeraj nisem izkoristila dobro. Tudi včeraj sem naredila lepe skoke, a sem si rekla, da grem danes še eno stopničko višje. Uspelo mi je, naredila sem super skoka, izboljšala sem drugi del leta v primerjavi z včeraj. To tretje mesto mi bo zares ostalo v spominu. Po prvem skoku sem vedela, da imam veliko možnost za uspeh, a pred finalom sem bila na vrhu skakalnice zelo nervozna. Vedela sem, da me čaka kar velik zalogaj, da pridobim potrebne točke, da naredim dober skok in potrdim tretje mesto," je po tekmi povzela po tekmi.

Pred dobrim mesecem je v Švici postala tudi mladinska svetovna prvakinja, a kot pravi sama, se uspeha težko primerjata: "Tekma svetovnega pokala je večja tekma kot mladinsko svetovno prvenstvo in zagotovo mi bo to bolj ostalo v spominu. Na mladinskem svetovnem prvenstvu sem naredila lepe skoke, a na tem delam vseskozi in želim uživati še naprej."

Naslednja tekma bo v Oslu 11. marca.

* Izidi: 1. Maren Lundby (Nor) 100,0 m 97,0 m 257,8 točk 2. Katharina Althaus (Nem) 94,0 92,0 234,6 3. Nika Križnar (Slo) 91,0 93,5 234,5 4. Sara Takanashi (Jap) 93,5 89,5 225,0 5. Carina Vogt (Nem) 90,0 90,0 224,8 6. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 88,0 94,0 219,3 7. Irina Avakumova (Rus) 88,0 91,0 214,8 8. Ema Klinec (Slo) 86,0 90,0 210,7 8. Juliane Seyfarth (Nem) 89,0 87,5 210,7 10. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 86,0 93,0 207,7 ... 12. Urša Bogataj (Slo) 85,0 86,0 202,9 14. Jerneja Brecl (Slo) 89,0 87,0 202,3

- skupni seštevek (po 16. tekmi od 19): 1. Maren Lundby (Nor) 1120 2. Katharina Althaus (Nem) 820 3. Sara Takanashi (Jap) 666 4. Yuki Ito (Jap) 516 5. Irina Avakumova (Rus) 493 6. Carina Vogt (Nem) 443 7. Chiara Hölzl (Avt) 363 8. Nika Križnar (Slo) 344 9. Urša Bogataj (Slo) 305 10. Ema Klinec (Slo) 303 ... 20. Špela Rogelj (Slo) 143 35. Maja Vtič (Slo) 34 37. Jerneja Brecl (Slo) 30

