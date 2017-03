Štuhčeva s 3. mestom prevzela vodstvo v seštevku super G-ja

Sanjski konec tedna za Italijanko Goggio

5. marec 2017

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 04:04

Pjongčang - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec je na olimpijski progi v Džongsonu v superveleslalomu zasedla tretje mesto in bo na zadnji tekmi v Aspnu branila 15 točk prednosti pred Tino Weirather. Znova je bila najhitrejša Sofia Goggia.

24-letna Italijanka je v življenjski formi. Dolgo je čakala na prvo zmago v karieri, v soboto pa se ji je na smuku odprlo in tudi na superveleslalomu je s številko 17 blestela predvsem v spodnjem delu.

Drugo mesto je zasedla Lindsey Vonn, ki je zaostala štiri stotinke. Štuhčeva je s številko pet odlično odpeljala srednji del proge in vodila je vse do nastopa Goggie, ki je bila 51 stotink hitrejša. Vrstni red na zmagovalnem odru je bil enak sobotnemu smuku. Druga slovenska predstavnica Maruša Ferk je ostala brez točk na 38. mestu.

Goggia: Zdaj me bodo označili za favoritinjo olimpijskih iger

"Ko sem se danes zbudila, sem bila popolnoma sproščena, saj sem že imela v žepu prvo zmago v kariero. Mislim, da sem naredila nekaj napak in lahko bi smučala še bolje. Zdaj me bodo novinarji označili za favoritinjo olimpijskih iger," je bila nasmejana Goggia.

V igri stotink Vonnova znova potegnila krajši konec

Vonnova je bila bolj kislega obraza v ciljni areni, saj je še drugi dan zapored zgrešila zmago le za nekaj stotink. Američanka ostaja pri 77 zmagah za svetovni pokal, še vedno ji manjka devet zmag do legendarnega Ingemarja Stenmarka.

Weiratherjeva edina tekmica v boju za globus

Tina Weirather je naredila nekaj napak in končala je na devetem mestu. Smučarka iz Liechtensteina je tako izgubila vodstvo v seštevku superveleslaloma. Pred današnjo tekmo je imela 16 točk prednosti pred Štuhčevo, zdaj pa ima Mariborčanka 15 točk naskoka pred zadnjim superveleslalomom, ki bo na sporedu 16. marca v Aspnu. Na zadnji postaji letošnjega svetovnega pokala bo Štuhčeva lovila kar dva globusa. V smukaškem seštevku in ima 97 točk naskoka Goggio.

Štuhčeva ima v letošnji sezoni kar šest zmag, prvič v karieri je zmagala tudi na superveleslalomski preizkušnji na tekmi v Cortini d'Ampezzo. Drugo superveleslalomsko zmago je vpisala prejšnji teden v Crans Montani. Štuhčeva lahko postane druga Slovenka po Tini Maze (2013) z osvojenim globusom v superveleslalomu.

Shiffrinova 178 točk pred Štuhčevo

26-letnica vse bolj znižuje zaostanek za vodilno Američanko Mikaelo Shiffrin v boju za veliki kristalni globus. Štuhčeva je prvič v karieri v eni sezoni svetovnega pokala zbrala več kot 1000 točk. Trenutno jih ima 1145 in zaseda drugo mesto. Za Shiffrinovo, specialistko za slalom in veleslalom, zaostaja 178 točk.

Zadnjih šest tekem sezone v ZDA

Do konca sezone je na sporedu še šest tekem, vse pa bodo v ZDA. Najprej prihodnji petek in soboto slalom in veleslalom v Squaw Valleyju, ostale preizkušnje pa bodo v Aspnu.

Končni vrstni red: 1. S. GOGGIA ITA 1:20,35 2. L. VONN ZDA +0,04 3. I. ŠTUHEC SLO 0,51 4. F. BRIGNONE ITA 0,80 5. J. FLURY ŠVI 0,97 6. L. ROSS ZDA 1,25 7. V. REBENSBURG NEM 1,26 8. N. SCHMIDHOFER AVT 1,28 9. T. WEIRATHER LIE 1,32 10. E. CURTONI ITA 1,36 11. J. SCHNARF ITA 1,42 ... 38. M. FERK SLO 3,13

Superveleslalom (6/7): 1. I. ŠTUHEC SLO 350 2. T. WEIRATHER LIE 335 3. L. GUT ŠVI 300 4. E. CURTONI ITA 245 5. S. GOGGIA ITA 240 6. S. VENIER AVT 233 7. N. SCHMIDHOFER AVT 190 8. F. BRIGNONE ITA 162 9. K. KLING ŠVE 156 10. T. WORLEY FRA 138

Skupni vrstni red (31/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.323 2. I. ŠTUHEC SLO 1.145 3. L. GUT ŠVI 1.023 4. S. GOGGIA ITA 1.021 5. T. WORLEY FRA 736 6. T. WEIRATHER LIE 669 7. F. BRIGNONE ITA 655 8. W. HOLDENER ŠVI 632 9. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 10. N. LOESETH NOR 499 ... 38. A. DREV SLO 178 48. A. BUCIK SLO 147 57. M. FERK SLO 115 81. T. ROBNIK SLO 40 97. M. HROVAT SLO 19 130. K. LAVTAR SLO 2

