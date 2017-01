Sundby prizadejal Ustjugovu prvi poraz

Nilssonova ubila dve muhi na en mah

7. januar 2017 ob 14:36,

zadnji poseg: 7. januar 2017 ob 16:26

Val di Fiemme - MMC RTV SLO

Norveški smučar tekač Martin Johnsrud Sundby je zmagovalec teka na 15 kilometrov klasično v Val di Fiemmeju, šeste etape novoletne turneje oziroma Tour de Skija.

Sundby je za dve sekundi ugnal drugouvrščenega Rusa Sergeja Ustjugova in mu tako prizadejal prvi poraz na novoletni turneji. Ustjugov je pred tem dobil vseh pet etap. Tretji je bil Finec Matti Heikkinen.

Ustjugov bo v nedeljski finalni etapi z zloglasnim vzponom na Alpe Cermis branil dobro minuto prednosti pred Sundbyjem. Tretji Švicar Dario Cologna zaostaja dve minuti.

Nilssonova do zmage in skupnega vodstva

V ženski konkurenci je Švedinja Stina Nilsson dobila tek na 10 kilometrov klasično. Nilssonova je slavila pred Finko Anne Kylloenen in rojakinja Charlotte Kalla. Nilssonova je s tem prevzela tudi vodstvo na novoletni turneji. Na nedeljski zadnji etapi bo branila 19 sekund naskoka pred Norvežanko Heidi Weng, ki je bila tokrat sedma.

SVETOVNI POKAL

TOUR DE SKI, Val di Fiemme 10 km (Ž) klasično: 1. S. NILSSON ŠVE 30:20,8 2. A. KYLLOENEN FIN +3,0 3. C. KALLA ŠVE 3,7 4. K. PARMAKOSKI FIN 9,4 5. T. STADLOBER AVT 10,1 Slovenk ni bilo na štartu. Vrstni red po 6. etapi (od 7): 1. S. NILSSON ŠVE 1:53:45,9 2. H. WENG NOR +19,2 3. K. PARMAKOSKI FIN 53,9 4. I.-F. ÖSTBERG NOR 1:23,3 5. J. DIGGINS ZDA 1:56,5 ... . A. LAMPIČ SLO 7:38,6 . A. ČEBAŠEK SLO 9:24,4

15 km (M) klasično: 1. M. J. SUNDBY NOR 40:40,0 2. S. USTJUGOV RUS +2,2 3. M. HEIKKINEN FIN 2,8 4. F. DE FABIANI ITA 3,2 5. A. LARKOV RUS 3,3 Vrstni red po 6. etapi (od 7): 1. S. USTJUGOV RUS 2:54:20,2 2. M.-J. SUNDBY NOR +1:11,9 3. D. COLOGNA ŠVI 2:04,1 4. M. HEIKKINEN FIN 2:32,9 5. M. MANIFICAT FRA 2:34,6

A. V.