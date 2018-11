Norvežani so na včerajšnjem smuku razočarali, danes pa kaže odlično. Na fotografiji lanski zmagovalec superveleslaloma v Lake Louisu Kjetil Jansrud, ki je trenutno v vodstvu. Foto: Reuters Dodaj v

Lake Louise: Zmaga se nasmiha Kjetilu Jansrudu

Kariero končal Kanadčan Eric Guay

25. november 2018 ob 20:01

Lake Louise - MMC RTV SLO

Lake Louise v idiličnem zimskem vremenu (na štartu je -10 stopinj) gosti uvodni superveleslalom sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev.

Tekmo je ob 20. uri odprl Christoph Innerhofer. Prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Po nastopu prvih 20 smučarjev je v vodstvu Norvežan Kjetil Jansrud, ki brani lansko zmago.

Od štirih Slovencev je prvi tekmoval Boštjan Kline s številko 6. Smučal je precej bolje kot včeraj, tako da bo najverjetneje osvojil točke.

Kariero je končal Kanadčan Eric Guay, dvakratni svetovni prvak in zmagovalec petih tekem svetovnega pokala.

Vrstni red po 21 smučarjih: 1. K. JANSRUD NOR 1:33,52 2. V. KRIECHMAYR AVT 1:33,66 3. M. CAVIEZEL NEM 1:33,73 4. H. REICHELT AVT 1:33,96 5. A. L. SVINDAL NOR 1:34,09 6. M. MAYER AVT 1:34,17 7. A. THEAUX FRA 1:34,40 8. T. DRESSEN NEM 1:34,46 9 B. FEUZ ŠVI 1:34,49 10. C. WALDER AVT 1:34,51 11. A. A. KILDE NOR 1:34,53 12. M. FRANZ AVT 1:34,54 14. B. KLINE SLO 1:34,95 ------------- na štartu: ------------- 24 M. ČATER SLO 32 K. KOSI SLO 42 M. HROBAT SLO

T. O.