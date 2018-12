Švicar Beat Feuz je dobil zadnji smuk v Beaver Creeku. Foto: EPA

Alpsko smučanje (M): Smuk v Val Gardeni

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

15. december 2018 ob 11:35

Val Gardena - MMC RTV SLO

Ob 11.35 se je v Val Gardeni začel moški smuk za svetovni pokal. Tekmo si lahko v neposrednem prenosu ogledate na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Danes je na sporedu tretji smuk sezone. Uvodni smuk v Lake Louisu je dobil Avstrijec Max Franz pred Italijanskim dvojcem Christof Innerhofer in Dominik Paris. Na drugem smuku v Beaver Creeku smo bili priča dvojnemu švicarskemu slavju. Zmagal je Beat Feuz pred Maurom Caviezlom, na najnižjo stopničko je stopil Norvežan Aksel Lund Svindal.

Na današnjem smuku bodo nastopili tudi štirje Slovenci. Martin Čater ima štartno številko 29, Klemen Kosi 36, Miha Hrobat 48, Boštjan Kline pa 51.

Štartna lista: 1 A. THEAUX FRA 2 A. SANDER NEM 3 M. CAVIEZEL ŠVI 4 J. CLAREY FRA 5 H. REICHELT AVT 6 A. A. KILDE NOR 7 M. MAYER AVT 8 C. INNERHOFER ITA 9 K. JANSRUD NOR 10 C. JANKA ŠVI 11 M. FRANZ AVT 15 V. KRIECHMAYR AVT 17 B. FEUZ ŠVI 19 A. L. SVINDAL NOR 29 M. ČATER SLO 36 K. KOSI SLO 51 B. KLINE SLO 48 M. HROBAT SLO

M. L.