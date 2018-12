Ilka z napako v srednjem delu izgubila precej časa

1. december 2018 ob 19:56,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 20:35

Lake Louise - MMC RTV SLO

Drugo tekmo po vrnitvi po poškodbi je najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec začela s številko ena, a se ji nastop na druge smuku v Lake Louisu ni najbolj posrečil.

Aktualna svetovna prvakinja v smuku se je v petek po 20-mesečni odsotnosti zaradi težke poškodbe uspešno vrnila v karavano svetovnega pokala. Zasedla je šesto mesto. Zmagala je Avstrijka Nicole Schmidhofer pred Švicarko Michelle Gisin in Nemko Kiro Wiedle.

Pred dvema letoma je Štuhčeva zablestela v Lake Louisu, ko je dobila oba smuka. Odsotna je sicer kraljica tega prizorišča Lindsey Vonn, ki je na tem prizorišču zmagala že 18-krat. Zaradi poškodbe manjka tudi lanska dobitnica smukaškega globusa Sofia Goggia.

V nedeljo bo v Lake Louisu prvi superveleslalom v tej zimi.

Štartna lista: 1 I. ŠTUHEC SLO 3 M. GISIN ŠVI 4 C. SCHEYER AVT 5 T. WEIRATHER LIE 6 R. SIEBENHOFER AVT 7 N. SCHMIDHOFER AVT 8 A. VEITH AVT 9 C. HÜTTER AVT 10 K. WEIDLE NEM 11 R. MOWINCKEL NOR 13 M. SHIFFRIN ZDA 14 E. LEDECKA ČEŠ 15 V. REBENSBURG NEM 17 S. VENIER AVT 18 C. SUTER ŠVI 19 L. GUT BEHRAMI ŠVI 20 F. BRIGNONE ITA



T. J.