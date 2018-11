Ana Bucik: Čim prej spet občutiti radost zmagovalnega odra!

Ana Bucik je po slovesu Tine Maze najboljša slovenska slalomistka. V lanski sezoni je sezono svetovnega pokala v tej disciplini končala na 22. mestu, sezono prej je bila še boljša, 17. Foto: Lisca Imeli smo dobre razmere in kar nekaj zelo težkih treningov, ki so zame še kako koristni. Oprema funkcionira in mi daje tisto, kar sem si želela. Počutim se dobro in veselim se slalomskega začetka sezone. Spomin na januarsko tekmo v Lenzerheideju, ko je v kombinaciji osvojila 3. mesto. Prej je bila najvišje na sedmem mestu na slalomu v Mariboru. Foto: EPA Tekma v Soldnu je bila izjemno težka, z mojo številko (70) se je vse še potenciralo. Na progo bi se zagotovo lahko podala bolj odločno in samozavestno, kar bom skušala popraviti do naslednje tekme. Ana Bucik je, tako kot številne uspešne tuje športnice, tudi ambasadorka znane blagovne znamke. Foto: Lisca Veleslalom se kraljevska disciplina, s katero se vsak smučar prvič sreča, zahteva pa ogromno tehničnega znanja in tudi poguma. Ravno zato si zelo želim slalomu dodati tudi veleslalom. Najboljši slovenski slalomistki Ana Bucik in Maruša Ferk po novem smučata na Salomonovih smučeh. Obe sta bili prej pri Stöckliju, trener Denis Šteharnik pa je v lanski sezoni povedal, da zaradi tega ekipa ni konkurenčna: "Nismo zadovoljni z materialom proizvajalca, na katerem smučamo, se pravi s slalomskimi smučmi. Smo edini v svetovnem pokalu, ki smo na njih." Hitro se je odzvala Tina Maze (največje uspehe je dosegala na smučeh Stöckli) in na Twitterju zapisala: "Bo treba več in boljše testirati, trenirati in se prilagajati določenim postavitvam." Foto: EPA Moram pohvaliti trenersko ekipo, sploh Denisa (Šteharnika). Trudi se, da pogosto menjamo terene in postavitve. Včasih ga kar ne maramo, ker nam postavi točno tisto, kar ve, da te bo vrglo iz ritma in tako oteži trening, ampak - seveda je to potrebno, da ko prideš na tekmo, ne razmišljaš o tem, kakšna je postavitev in teren, ampak se znajdeš v vseh razmerah. Mikaela Shiffrin je nesporna slalomska kraljica zadnjih let, na februarskem svetovnem prvenstvu bo poskušala v tej disciplini že četrtič zapored osvojiti zlato medaljo. Foto: Reuters Vožnja v Lenzerheideju je zagotovo ena mojih najboljših voženj. Štartno številko sem obdržala za spomin. Prav tako sem posušila šopek, ki sem ga prejela na "flower ceremony". Dodaj v

Ana Bucik: Čim prej spet občutiti radost zmagovalnega odra!

MMC-jev intervju z najboljšo slovensko slalomistko

15. november 2018 ob 07:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trenerji morajo včasih tudi jeziti svoje varovance, tako bi vsaj lahko sodili po besedah Ane Bucik: "Včasih Denisa Šteharnika ne maramo, ker nam postavi točno tisto, kar ve, da te bo vrglo iz ritma."

A 25-letna primorska alpska smučarka, ki jo bo po novem na tekmah spremljal oče Marko (tudi smučarski trener), se seveda zaveda, da so prav takšni treningi neizogibni za napredek, da "ko prideš na tekmo, ne razmišljaš o tem, kakšna je postavitev in teren, ampak se znajdeš v vseh razmerah". Potem ko se v Söldnu Bucikovi na veleslalomu ni uspelo prebiti v finale, se zanjo sezona svetovnega pokala zares začenja pravzaprav šele to soboto v Leviju (prenos tekme na TV SLO 2), saj je slalom njena paradna disciplina. Lani je bila na severu Finske deveta, najboljši dosežek sezone pa ji je uspel januarja v Lenzerheideju, vendar v kombinaciji: z izjemnim slalomskim nastopom se je s 30. mesta zavihtela na stopničke. Z Ano Bucik, ki je v svetovnem pokalu debitirala že na Zlati lisici leta 2010, ko je tekmovala še Anja Pärson, smo se pogovarjali o tem, kako so uspele priprave, zakaj se po zamenjavi opremljevalca smuči počuti bolje in kako težko je premagati Mikaelo Shiffrin, zaupala pa nam je tudi, kateri spominek iz Lenzerheideja jo doma spominja na uspeh kariere.

Kako dobro ste trenirali v pripravljalnem obdobju?

S potekom priprav sem lahko kar zadovoljna. Z izjemo padca pred tekmo v Söldnu, zaradi katerega sem morala izpustiti nekaj dni treninga, je vse potekalo po načrtu. Imeli smo dobre razmere in kar nekaj zelo težkih treningov, ki so zame še kako koristni. Oprema funkcionira in mi daje tisto, kar sem si želela. Počutim se dobro in veselim se slalomskega začetka sezone.

Kaj pa prejšji teden, ko je bilo vreme še vedno pretoplo, vsaj v Sloveniji ... Ste na ledeniku Mölltal pred odhodom v Levi lahko opravili dobre treninge?

Ta teden treningov je bil za nas zelo pomemben. Čeprav smo bili zelo zaskrbljeni, ali bomo lahko trening sploh izpeljali, se je vreme nato izboljšalo in razmere so bile odlične.

Ste si progo delile s katero od tujih reprezentanc? Je bila kakšna primerjava?

Ne, na Mölltalu smo trenirale z našimi fanti. Več primerjav nas čaka v naslednjih dneh, pravo stanje pa bo seveda pokazala tekma.

Kako bi ocenili vaše trenutno smučanje?

Lahko rečem, da iz dneva v dan smučam bolje. Potrudila se bom čim bolje izkoristiti še zadnjih nekaj dni treningov pred tekmo, ki jih bomo opravili kar v Leviju, in poskušala svoje smučanje spraviti še na višjo raven.

Visoka pričakovanja imate, pravite. Merite na stopničke? Enkrat ste že okusili, kaj pomeni biti med prvimi tremi na tekmi svetovnega pokala ...

... in prav zato, ker sem jih enkrat okusila, bi jih rada še kdaj. Gotovo to ne bo cilj že na prvi tekmi v Leviju. Dolgoročno pa je cilj osvajati stopničke v slalomu.

Lani ste šli na 5 cm daljše smuči. Ste ostali na teh smučeh tudi pri novem opremljevalcu?

Letos smučam s smučmi dolžine 157 cm. To je neka vmesna varianta in tudi dolžina smuči, ki je pri mojem trenutnem opremljevalcu Salomonu najbolj razvita.

Kako zelo pa bi slalomista zmotilo, če bi šel kar naenkrat na 5-10 cm krajše ali daljše smuči?

Na krajših bi lahko težave povzročalo ravnotežje, hitro bi me kje katapultiralo. Daljše smuči bi na nekaterih delih znale biti hitrejše, na krajših postavitvah in zavitih progah pa počasnejše.

Vaša glavna disciplina ostaja slalom, kakšne pa so želje za veleslalom?

Cilj vsake tekme bo osvajanje točk. Izhodišče ne bo najboljše. V lanski sezoni s točkami za svetovni pokal nisem dobila dobrih FIS-točk. Kar se tega tiče, mi lani to ni uspelo, čeprav je bila veleslalomska sezona lani najboljša do zdaj. Na treningih sem konkurenčna. Vsekakor ni prevelik cilj, če rečem, da si želim sezono končati med najboljših 30 v veleslalomu.

V Söldnu se ni izšlo. Kaj je bilo narobe?

Tekma v Soldnu je bila izjemno težka, z mojo številko (70) se je vse še potenciralo. Na progo bi se zagotovo lahko podala bolj odločno in samozavestno, kar bom skušala popraviti do naslednje tekme, vsekakor pa bi bila uvrstitev v 30 pri takih razmerah zelo težka.

Vseeno, sezona se je po dolgih le začela ...

Pripravljalno obdobje je dolgo in naporno, zato sem vesela, da se je sezona končno začela, in se veselim vseh tekem, ki sledijo.

Po Leviju takoj potujete v ZDA. Dolgo vas ne bo doma!

Res je. Sezona bo začela s polnim tempom, vendar pa v tem tempu uživam, zato komaj čakam.

Katera je za vas kraljevska disciplina?

Veleslalom. Je disciplina, s katero se vsak smučar prvič sreča, zahteva pa ogromno tehničnega znanja in tudi poguma. Ravno zato si zelo želim slalomu dodati tudi veleslalom.

Ste bili vedno boljši v slalomu?

Trenerji pravijo, da sem za slalom potrebovala manj časa, da sem ga osvojila. Morda mi je res najbolj pisan na kožo.

Je najlažje uspeti v slalomu?

Mislim, da ne. Slalom je disciplina, v kateri se dogaja ogromno napak. Lahko se sicer zgodijo drugim in si potem sicer hitreje v vrhu, a lahko se zgodi tudi tebi. Težje napadaš, če se bojiš, da se ti bodo pripetile napake. Gre za disciplino, kjer moraš napadati od starta do cilja, pri tem držati visok ritem, ne sme te zmesti zamenjava kombinacij vrat. Skratka, ne bi rekla, da je slalom najlažja disciplina. Težko bi to rekla tudi za kakšno drugo disciplino. Vsaka ima svoje zakonitosti.

Kako zoprno je, ko vas tolčejo slalomski koli?

To je del našega športa. Kakšna bolj ženstvena stvar bi gotovo prišla prav oziroma bi bila prijetnejša od zbijanja kolov. Pa saj ni nič hudega. Pač, če je kol na poti, ga je treba zbiti.

Se potrudite na treningih poiskati različne terene, trenirati v različnih razmerah, postavitvah?

Tu moram pohvaliti trenersko ekipo, sploh Denisa (Šteharnika). Trudi se, da pogosto menjamo terene in postavitve. Včasih ga kar ne maramo, ker nam postavi točno tisto, kar ve, da te bo vrglo iz ritma in tako oteži trening, ampak - seveda je to potrebno, da ko prideš na tekmo, ne razmišljaš o tem, kakšna je postavitev in teren, ampak se znajdeš v vseh razmerah.

Pričakujete, da bo Mikaela Shiffrin tudi to sezono v slalomu skoraj nepremagljiva?

Videla sem jo na treningu v Ushuaii in, da, mislim, da jo bo še vedno težko premagati.

Lahko Shiffrinova v tej slalomski popolnosti še napreduje?

Mislim, da je blizu popolnosti in se mora le še truditi, da to obdrži in da ne dela napak oziroma da smuča s pravim tempom. Če ji to uspe narediti, je nepremagljiva.

Si kdaj rečete, kako lepo bi jo bilo premagati, ali pa je to za zdaj misija nemogoče?

Ne bom rekla, da je nemogoče, ampak - treba je sestaviti res dve idealni vožnji.

Takšno, kot je bila tista v Lenzerheideju, ki vas je s 30. mesta pripeljala na stopničke?

Nekaj takega. Vožnja v Lenzerheideju je zagotovo ena mojih najboljših voženj, in trudim se, da bi jo še velikokrat ponovila oziroma celo nadgradila.

Ste takrat domov odnesli kakšen spominek, ki vam je posebno drag, morda štartno številko ...

Da, štartno številko sem obdržala za spomin. Prav tako sem posušila šopek, ki sem ga prejela na "flower ceremony".

Koliko voženj je na treningih idealnih od desetih?

Zelo odvisno, v katerem obdobju. Bližje, kot je sezona, več je idealnih voženj. Ko se približujejo tekme, nekako stopnjuješ tempo smučanja in se dogajajo napake. Med sezono te napake počasi odpravljaš. Cilj mora biti narediti dve ali tri vožnje na treningu prave.

Zamenjali ste opremljevalca smuči, zdaj ste na Salomonu. Poudarjate, da ste zadovoljni. Zakaj?

Ker imamo odlično podporo. Iz podjetja pridejo na treninge, pogovarjamo se o opremi, razvijamo nove stvari. Podpora je celo boljša, kot sem pričakovala.



Ste tudi ambasador priznanega slovenskega izdelovalca spodnjega perila. Ste pred novo zimo posneli kakšen nov oglas?

Pred sezono smo posneli kar nekaj fotografij v športni liniji. Ponosna sem na to, da sem ambasadorka tako uspešnega slovenskega podjetja in z njimi zelo dobro sodelujem.

V lanskem spotu se s spodnjim perilom niste pokazali kameram. Zakaj?

To prepuščam izkušenim manekenkam (smeh).

Tomaž Okorn