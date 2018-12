Ilka Štuhec na posebne priprave za Val Gardeno

Odpadla smuka iz Val d'Isera bo nadomestila slovita Val Gardena

11. december 2018 ob 14:44,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 15:18

St. Moritz - MMC RTV SLO, STA

Ilka Štuhec se po St. Moritzu z velikim pričakovanjem ozira že proti naslednji postaji svetovnega pokala alpskih smučark. Sezona se bo za tekmovalke v hitrih disciplinah nadaljevala 18. in 19. decembra, ko bosta v Val Gardeni prvič po letu 1975 na sporedu

Ekipa Ilke Štuhec se veseli novosti v koledarju ženskih hitrih disciplin ‒ Val Gardena bo namreč po smučarjih gostila še smučarke. Foto: EPA

Minuli konec tedna je Ilka Štuhec nastopila na superveleslalomu in paralelnem slalomu v St. Moritzu. V ospredju je bil nastop na superveleslalomu, ko je na izjemno zahtevni postavitvi Štuhčeva osvojila končno 14. mesto. Mednarodna smučarska organizacija bo odpovedani tekmi iz Val d'Isera nadomestila v italijanski Val Gardeni, kjer so dekleta v svetovnem pokalu nazadnje tekmovala leta 1975. Vodja ekipe Ilke Štuhec Darja Črnko, sicer mama Štuhčeve, pravi, da je izbira lokacije presenetljiva in hkrati zanimiva.

Odločitev Mednarodne smučarske organizacije, da odpovedani tekmi prestavi v Val Gardeno, je vse zelo presenetila, nihče tega ni pričakoval. Pričakovali smo, da bodo tekme nekje v Avstriji. Je pa res, da je smuk in superveleslalom težko umestiti, saj je potreben še dan za trening smuka, kar pomeni skupno tri dni, to pa obenem predstavlja tudi logistični zalogaj glede namestitev vseh ekip in podobno. Darja Črnko

Na prizorišču v St. Moritzu, kjer je v šampionski sezoni osvojila naslov svetovne prvakinje v smuku, je Ilka Štuhec nadaljevala povratek med elito alpskega smučanja. V tehnično izjemno zahtevni postavitvi, ki je delala preglavice večini tekmovalk, je na koncu dosegla 14. čas. "Vsaka napaka je stala ogromno časa in teh napak je bilo enostavno preveč," je po tekmi razmišljala Štuhčeva, ki je tekmovalni ritem popestrila tudi z nastopom v kvalifikacijah za nedeljsko tekmo paralelnega slaloma.

Val Gardena v soboto gosti moški superveleslalom in v nedeljo smuk, nato pa na prizorišče na Južnem Tirolskem pridejo smučarke, ki tukaj niso tekmovale vse od leta 1975. Foto: EPA

Skupni treningi s Kandčankami in Švicarkami

V Val Gardeni se bodo v torek, 18. decembra, tekmovalke pomerile v smuku, dan kasneje pa v superveleslalomu. Uradni trening pred tekmami je na sporedu v ponedeljek, 17. decembra. Štuhčeva bo do takrat s svojo ekipo trenirala na Južnem Tirolskem, kamor se je ekipa preselila iz St. Moritza.

"Imeli bomo dan ali dva odmora, nato pa sledi trening skupaj s kanadsko in švicarsko reprezentanco v hitrih disciplinah," je povedala vodja ekipe Darja Črnko. V pogovoru se je dotaknila tudi prestavljenih tekem: "Odločitev Mednarodne smučarske organizacije, da odpovedani tekmi prestavi v Val Gardeno, je vse zelo presenetila, nihče tega ni pričakoval. Pričakovali smo, da bodo tekme nekje v Avstriji. Je pa res, da je smuk in superveleslalom težko umestiti, saj je potreben še dan za trening smuka, kar pomeni skupno tri dni, to pa obenem predstavlja tudi logistični zalogaj glede namestitev vseh ekip in podobno."

Nobena ženska še ni tekmovala na Saslongu

Tekmi v Val Gardeni sta težko pričakovani tudi zaradi kar precejšnje časovne distance, ko to prizorišče, kjer sicer redno tekmujejo moški, ni gostilo ženskega dela smučarske karavane. Črnkova meni, da bo za vse tekmovalke novo prizorišče zelo zanimivo. "Situacija je za vse čisto enaka, nobena tekmovalka tukaj še ni nastopala v svetovnem pokalu. V bistvu je zelo dobro, da bomo odpovedani tekmi iz Val d'Isera nadomestili v doglednem času," dodaja vodja ekipe Ilke Štuhec.

Potrdili izpustitev Courchevela

Z novim terminom tekem v hitrih disciplinah so organizatorji nekoliko zagodli tekmovalkam, ki tekmujejo tako v hitrih kot tudi tehničnih disciplinah. Preizkušnji v veleslalomu in slalomu sta namreč v Courchevelu na sporedu že 21. in 22. decembra. "Odločili smo se, da zaradi zahtevnega urnika v Courchevel ne gremo," pravi Darja Črnko. Po tekmah v Italiji se bo torej ekipa odločila, ali se bo podala naprej na trening na katerega od ledenikov v bližini ali pa se bo po več kot mesecu dni vrnila v Slovenijo.

Po tekmah v Val Gardeni specialistke v hitrih disciplinah čaka manjši premor, saj bosta smuk in superveleslalom naslednjič na sporedu v St. Antonu v Avstriji v soboto, 12., in nedeljo, 13. januarja 2019.



T. G.