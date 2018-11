Ilka Štuhec po 20 mesecih znova v svetovnem pokalu

Ravno v Lake Louisu z dvema zmagama začela sanjsko sezono 2016/17

V Lake Louisu v kanadskem delu Skalnega gorovja bodo na sporedu uvodne ženske tekme sezone v hitrih disciplinah. Na startu bo končno vsem v Sloveniji znano ime. Ilko Štuhec čaka v petek po 621 dneh premora prvi nastop v svetovnem pokalu.

28-letna Mariborčanka se je do začetka preizkušenj pripravljala v okolici Lake Louisa, prizorišča, na katerega Štuhčevo vežejo lepi spomini, saj je predlani tam dvakrat zmagala. Pred smukaško preizkušnjo bodo tekmovalke postavitev na olimpijski progi preizkusile na uradnih treningih, napovedani so trije, moški pred njimi so opravili dva, za veljavnost tekmovanja je nujen vsaj en trening smuka.

Brez Vonnove, Goggie in Fanchinijeve

Prvi trening bo na sporedu drevi, z začetkom ob 20.30 po srednjeevropskem času. Ilka Štuhec bo imela na prvem treningu številko 5. Na startu ni z 18 zmagami rekorderke Lake Louisa Američanke Lindsey Vonn, ki si je pred uradnim prvim dejanjem sezone znova poškodovala koleno na treningu v Copper Mountainu. Ogrožena je možnosti, da bi Vonnova, ki ima 82 zmag v svetovnem pokalu, dohitela ali celo prehitela absolutnega rekorderja po številu zmag v svetovnem pokalu slovitega Šveda Ingemarja Stenmarka (86).

Že pred odpovedjo Vonnove je bilo znano, da bo uvodne preizkušnje sezone zaradi poškodbe, ki jo je utrpela prejšnji mesec, izpustila lastnica malega smukaškega globusa in olimpijska prvakinja v kraljevski disciplini Italijanka Sofia Goggia. Uvodne preizkušnje bo izpustila tudi italijanska smukaška veteranka Elena Fanchini, ki kljub zdravstvenim težavam še ne razmišlja o koncu kariere.

Zato pa sta na startu Ledecka in Shiffrinova

Medtem ko bodo nekatere veteranke odsotne, bo na startnem seznamu po skoraj dveh letih svetovna smukaška prvakinja Ilka Štuhec. Na seznamu treninga za smuk je kar nekaj imen, ki bi bolj sodila na tekme v tehničnih disciplinah oziroma celo v drugih panogah. Med temi je Čehinja Ester Ledecka, deskarka na snegu, ki je v Pjongčangu poskrbela za eno največjih senzacij smučarskega športa nasploh, ko je vzela olimpijski naslov v superveleslalomu in paralelnem deskarskem veleslalomu. Lani je superveleslalomski globus drugo leto po vrsti dobila Tina Weirather iz Liechtensteina, ki sodi med favoritinje smuka. Smuk želi dodati tudi ameriška slalomska kraljica Mikaela Shiffrin, branilka skupne zmage in vodilna v karavani po štirih premiernih tekmah sezone.

Vse osredotočeno na Ilko, če je konkurenčna

V štabu Ilke Štuhec se s konkurenco ne ukvarjajo. Osredotočajo se na to, da bo Mariborčanka na tekmi pokazala maksimum. Temu oziroma simulaciji tekmovalnih razmer je bil namenjen tudi sklop zadnjih priprav v Kanadi. Poškodba kolena, ki ji je vzela nastop na olimpijskih igrah in jo prikrajšala za obrambo smukaškega in kombinacijskega globusa, je za Štuhčevo le še slab spomin. Na maksimalnih obratih in obremenitvah kolena je delovala že na pripravah v Čilu, kjer je, v močno okrnjeni konkurenci, zmagala na superveleslalomu za južnoameriški pokal v El Coloradu.

Pred poškodbo nesporna smukaška kraljica

Februarja 2017 je Štuhčeva v St. Moritzu postala tretja slovenska svetovna prvakinja za Matejo Svet (slalom, SP 1989) in Tino Maze (veleslalom, SP 2011, superveleslalomu SP 2013, smuk, alpska kombinacija SP 2015). Sanjsko sezono 2016/17 je v seštevku sezone z izkupičkom 1.325 točk končala le za Shiffrinovo (1643). Druga je bila tudi v posebnem seštevku superveleslaloma, imela je le pet točk manj od Weiratherjeve. Zato pa je imela popolno prevlado na smukih in postala prva Slovenka z osvojenim smukaškim globusom. Zbrala je 597 točk, izzivalka Goggia 460. Globus v kombinaciji je dobila z 240 točkami, prva izzivalka Italijanka Federica Brignone jih je imela 220.

Vsako tekmo na polno, pa bo, kar bo

Oktobra, na predstavitvi junakov zime pod Pohorjem v domačem Mariboru, je bila dobro razpoložena: "Vedno bolj si zaupam, vedno bolj mi je 'fajn', tako da mi ni treba več razmišljati, kaj vse moram zdaj narediti, nekatere stvari se tako že dogajajo bolj avtomatsko." Kot pravi, konkretnih ciljev nikoli ni imela: "Cilji bodo takšni kot vedno, vsako tekmo na polno, pa bo, kar bo." Vsaka tekma posebej bo enako pomembna. V Lake Louisu bo cilj, da bi "čim bolj odmislila vse in samo smučala".

"Tako ali tako je čas največji nasprotnik oziroma največja konkurenca. Res je preteklo že nekaj časa in bom sama sebi največji izziv, ki ga moram premagati. Vsaka tekma za sebe je najpomembnejša, na vsaki tako kot vedno pokazati vse. Bomo sproti videli, kako in kaj," napoveduje Štuhčeva.

Na sporedu 19 tekem, pisanih na kožo Štuhčeve

Po Lake Louisu so prizorišča karavane v hitrih disciplinah decembra St. Moritz in Val d'Isere, januarja St. Anton, Cortina d'Ampezzo in Garmisch-Partenkirchen, po februarskem svetovnem prvenstvu (Aare) se bo karavana ustavila v Crans Montani in olimpijskem Sočiju (Roza Hutor), zaključek za vse discipline bo marca v Soldeuu v Andori. Če bo vreme dopuščalo, je na ženskem koledarju devet smukov, osem superveleslalomov in dve alpski kombinaciji.

