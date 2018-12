Mikaela Shifrin (v ospredju) in Petra Vlhova med finalno vožnjo. Foto: EPA Dodaj v

Na paralelnem slalomu slavje Shiffrinove, Ferkova 15.

Štuhčeva in Bucikova brez finala

9. december 2018 ob 10:30,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 15:13

St. Moritz - MMC RTV SLO, STA

Mikaela Shiffrin je zmagala na paralelnem slalomu za svetovni pokal v St. Moritzu. Maruša Ferk se je uvrstila v osmino finala, a tam izpadla in zasedla končno 15. mesto. Meta Hrovat je obstala v 1/16 finala.

Američanka, najboljša smučarka zime, je v finalu za 11 stotink sekunde ugnala Slovakinjo Petro Vlhovo. Shiffrinova je v St. Moritzu zmagala že v soboto na superveleslalomu. V tej sezoni je slavila petič, skupno ima 48 zmag, štiri na paralelnih tekmah.

Dvoboj za tretje mesto je dobila Švicarka Wendy Holdener, ki je Avstrijko Katharino Liensberger potisnila na četrto mesto.

Shiffrinova je bila najboljša že v dopoldanskih kvalifikacijah, ko so smučarke tekmovale vsaka zase. Ferkova se je uvrstila na 13. mesto, Hrovatova na 18.

Ana Bucik je po odličnem zgornjem delu odstopila, llka Štuhec pa je zasedla 47. mesto med 52 smučarkami na štartni listi. V finalne boje na izpadanje se je uvrstilo najboljših 32.

Prva dvoboja v prvem krogu oziroma 1/16 finala sta pripadla tekmicama Ferkove in Hrovatove, Švicarki Aline Danioth in Italijanki Irene Curtoni. V drugem krogu pa se je Ferkova bolje odrezala in je nadoknadila zaostanek za Daniothovo za uvrstitev v osmino finala, s čimer si je zagotovila dosežek sezone. Curtonijeva pa je bila tudi v drugo boljša od Hrovatove, ki je zasedla končno 25. mesto.

V nadaljevanju je bila v vsakem od krogov le po ena vožnja. V osmini finala je bila od Ferkove za desetinko sekunde hitrejša Avstrijka Stephanie Brunner.



Kvalifikacije, končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 28,14 2. F. HANSDOTTER ŠVE +0,48 3. S. BRUNNER AVT 0,55 4. K. TRUPPE AVT 0,61 5. A. MUGNIER FRA 0,64 6. P. VLHOVA SLK 0,66 7. K. GALLHUBER AVT 0,67 8. B. SCHILD AVT 0,68 9. N. HAVER LÖSETH NOR 0,77 10. L. DÜRR NEM 0,79 11. R. REMME KAN 0,85 13. M. FERK SLO 0,90 18. M. HROVAT SLO 1,05 Zunaj finala: 47. I. ŠTUHEC SLO 3,35 Odstop: Bucik ...





M. R.