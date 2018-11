Marcel Hirscher je v lanski sezoni zanesljivo osvojil slalomski kristalni globus. Foto: Reuters Dodaj v

Ob 10.15 začetek svetovnega pokala za alpske smučarje

Hadalin ima številko 39, Kranjec 82

18. november 2018 ob 09:42

Levi - MMC RTV SLO

Danes se v Leviju začenja še sezona svetovnega pokala za alpske smučarje, potem ko je veleslalom v Söldnu odpadel.

Začetek slaloma bo ob 10.15, prenos bo na TV SLO 2. Na dan, ko 80. rojstni dan praznuje rojak Karl Schranz (dobitnik velikega kristalnega globusa v letih 1969 in 1970), bo poskušal Avstrijec Marcel Hirscher tako kot včeraj Mikaela Shiffrin tretjič (po 2013 in 2016) zmagati na uvodnem slalomu sezone in s tem takoj napovedati boj za že osmi veliki kristalni globus. Lani je bil Hirscher v Leviju le 17., saj je še okreval po poškodbi, a do konca sezone je dobil sedem od osmih tekem svetovnega pokala.

Med favorite sodita tudi Henrik Kristoffersen in Andre Myhrer. Lani je v Leviju slavil Nemec Felix Neureuther, ki pa si je nato strgal križne vezi in izpustil večino sezone. Neureuther naj bi se danes vrnil v karavano, a si je na treningu poškodoval palec, tako da je odpovedal nastop. Od Slovencev bosta nastopila Štefan Hadalin (39) in Žan Kranjec (82).

Štartna lista: 1 D. YULE ŠVI 2 S. FOSS-SOLEVAAG NOR 3 M. HIRSCHER AVT 4 A. MYHRER ŠVE 5 H. KRISTOFFERSEN NOR 6 R. ZENHÄUSERN ŠVI 7 M. MATT AVT 8 S. GROSS ITA 9 A. PINTURAULT FRA 10 C. NOEL FRA 11 V. MUFFAT-JEANDET FRA 12 L. AERNI ŠVI 13 M. MÖLGG ITA 14 M. FELLER AVT 15 D. RYDING VB ... 39 Š. HADALIN SLO 82 Ž. KRANJEC SLO



T. O.