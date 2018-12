Biatlon: Za uvod norveška zmaga, Jakov Fak in Urška Poje 11.

Ob 14.30 še tekma mešanih štafet

Na Pokljuki se je s tekmo mešanih parov začela nova sezona svetovnega pokala v biatlonu. Slovenske barve sta zastopala Urška Poje in Jakov Fak, ki sta bila 11.

Najhitrejša sta bila Norvežana Thekla Brun-Lie in Lars Helge Birkeland. Drugo mesto sta zasedla Avstrijca Lisa Theresa Hauser in Simon Eder, tretja pa je bila ukrajinska naveza Anastasija Merkušina – Artem Tiščenko.

V zadnji predaji so se za zmago borili Birkeland, Eder, Tiščenko in Nemec Erik Lesser, ki pa je že po streljanju leže moral v kazenski krog in izpadel iz boja za stopničke. Na zadnjem streljanju sta si Norvežan in Avstrijec nato priborila manjšo prednost pred Tiščenkom, ki je moral popravljati zgrešen strel, v finišu pa je bil v smučini najmočnejši Norvežan.

Urška Poje in Jakov Fak sta na koncu dosegla želeno uvrstitev v prvo polovico, kazalo pa je precej slabše, saj je Pojetova v prvi krog končala kot 22., Fak je šest mest pridobil, ko pa je Pojetova nato dobila še eno mesto, pa je bila prva polovica ulovljiva. Fak je odlično odtekel drugo predajo in se s 100-odstotnim streljanje prebil na 11. mesto.

Pokljuka je letos prva postaja v zimi, medtem ko bo tradicionalno uvodno prizorišče Östersund na Švedskem marca gostil vrhunec sezone, svetovno prvenstvo. Z visokimi cilji je sezono pričakal najboljši slovenski biatlonec Jako Fak, ki je bil zelo zadovoljen s pripravljalnim obdobjem, med katerim letos po dolgem času ni imel težav z zdravjem.

Ob 14.30 bo na Rudnem polju še tekma mešanih štafet, na kateri pa Slovenija ne bo imela svoje ekipe. Neposredni prenos te preizkušnje boste lahko do 15.00 spremljali na TV SLO 2, naprej pa na MMC TV.

