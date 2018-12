MMC TV: Biatlon - tekma mešanih štafet na Pokljuki

Za uvod norveška zmaga, Jakov Fak in Urška Poje 11.

2. december 2018 ob 11:45,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 15:03

Pokljuka - MMC RTV SLO

Na Pokljuki se je s tekmo mešanih parov začela nova sezona svetovnega pokala v biatlonu. Slovenske barve sta zastopala Urška Poje in Jakov Fak, ki sta zasedla 11. mesto.

Najhitrejša sta bila Norvežana Thekla Brun-Lie in Lars Helge Birkeland. Drugo mesto sta zasedla Avstrijca Lisa Theresa Hauser in Simon Eder, tretja pa je bila ukrajinska naveza Anastasija Merkušina – Artem Tiščenko. V zadnji predaji so se za zmago borili Birkeland, Eder, Tiščenko in Nemec Erik Lesser, ki pa je že po streljanju leže moral v kazenski krog in izpadel iz boja za stopničke. Na zadnjem streljanju sta si Norvežan in Avstrijec nato priborila manjšo prednost pred Tiščenkom, ki je moral popravljati zgrešen strel, v finišu pa je bil v smučini najmočnejši Norvežan.

Urška Poje in Jakov Fak sta na koncu dosegla želeno uvrstitev v prvo polovico, kazalo pa je precej slabše, saj je Pojetova v prvi krog končala kot 22., Fak je šest mest pridobil, ko pa je Pojetova nato dobila še eno mesto, pa je bila prva polovica ulovljiva. Fak je v zadnji predaji po streljanju stoje sicer popravljal dva strela, a bil izreden v smučini. Zmagovalcu Birkelandu, ki se je boril z Avstrijcem za zmago, je odvzel kar 10 sekund, prehitel pa je tudi štafeti Finske in Latvije z vselej zelo hitrim Andrejsem Rasturgujevsom. 11. mesto je najboljša slovenska uvrstitev v tej disciplini do zdaj.

Fak tvegal, kar se je dalo

"Zadovoljna sem, saj je led prebit, a strelski del se mi je ponesrečil. Bila sem premalo skoncentritrana. Na tako kratkih krogih se tekmovalke vedno zaženemo in v končnici je nato vedno težko. Pokljuška proga je zelo težka in nikjer ni časa za krajši predah," je dejala Pojetova.

"Dvakrat sem zgrešil na zadnjem postanku, a tvegal sem, kar se je dalo, da bi pridobil kakšno mesto. Krog je zelo kratek in ni veliko možnosti za pridobivanje časa. Manjka tudi kakšen zahteven vzpon in tekmeci, ki so sicer slabši, se z dobrimi smučmi v skupini lahko peljejo zelo hitro. Z Urško sva tekmo začela na 22. mestu in na koncu je to v redu, sam pa seveda nisem zadovoljen z 11. mestom. Želim več, vemo pa tudi, da je Urška še neizkušena in da je opravila po najboljših močeh," je dodal Fak, ki nestrpno pričakuje prvo posamično tekmo v sezoni, sredin posamični obračun na 20 km.

Pokljuka je letos prva postaja v zimi, medtem ko bo tradicionalno uvodno prizorišče Östersund na Švedskem marca gostil vrhunec sezone, svetovno prvenstvo. Z visokimi cilji je sezono pričakal najboljši slovenski biatlonec Jako Fak, ki je bil zelo zadovoljen s pripravljalnim obdobjem, med katerim letos po dolgem času ni imel težav z zdravjem.

Ob 14.30 se je na Rudnem polju začela tekma mešanih štafet, na kateri pa Slovenija nima svoje ekipe. Neposredni prenos te preizkušnje lahko spremljate na MMC TV.

Posamična mešana štafeta: * 1. NORVEŠKA 38:26,7 (0+4) Brun-Lie/Birkeland 2. AVSTRIJA +8,5 (0+5) Hauser/Eder 3. UKRAJINA 20,7 (0+1) Merkušina/Tiščenko 4. FRANCIJA 30,3 (1+9) 5. ŠVEDSKA 35,5 (1+10) 6. KANADA 37,8 (0+10) ... 11. SLOVENIJA 1:51,8 (0+9) Poje/Fak * - kazenski streli+poprave

T. J.