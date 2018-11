Bertoncljevi cilji natančno opredeljeni s številkami

V 40. sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih slovenska reprezentanca vstopa z novim glavnim trenerjem, Gorazdom Bertoncljem, ki ima natančno definirane cilje za poolimpijsko zimo.

Debi na mestu glavnega trenerja v svetovnem pokalu bo 42-letni strokovnjak dočakal v Wisli, kjer bodo v petek kvalifikacije, v soboto sledi moštvena preizkušnja, v nedeljo pa še prva posamična tekma. Na Poljsko bo Bertoncelj, ki se je v zadnjih letih dokazal pri delu z mladimi tekmovalci, odpeljal sedem skakalcev, saj je Žak Mogel poleti za prvo periodo priskakal dodatno kvoto. Poleg nadarjenega mladeniča bodo na skakalnici Adama Malysza nastopili še Jernej Damjan, Anže Semenič, Timi Zajc, Anže Lanišek, Bor Pavlovčič in Tomaž Naglič.

"V Wisli želimo biti v stiku z najboljšimi in to, da fantje uresničijo tisto, kar je bilo na treningu. Če bomo v stiku z najboljšimi, se potem lahko samozavest in sproščenost samo stopnjujeta, kar lahko tudi stopnjuješ potem na področju rezultatov. Če v dveh serijah zaostaneš več kot 30 točk, potem nisi v stiku, če pa si v rangu desetih ali 15 točk, pa si lahko deseti, šesti ali še višje," je pred četrtkovim odhodom na prvo postajo svetovnega pokala povedal Bertoncelj, ki je bil z zadovoljen z vadbenimi razmerami v zadnjih dveh mesecih, ko so trenirali v Innsbrucku, Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu, nazadnje pa še v Planici: "Fantje so stopnjevali pripravljenost predvsem na področju tehnike skoka. Skoki so na visoki stabilni ravni, in ekipa, ki gre v Wislo, je pripravljena. Zadovoljni smo tudi s tekmovalno opremo in čakamo še preostalo ekipo, da pride na tekmovalne obrate."

"Na tekmi v Wisli sem bil prvič šele poleti, sicer pa je glede na moje izkušnje in preteklost lahko kar precej vetrovna. Upam, da bo tako, kot je bilo poleti, ko ni bilo vetra, in da bodo napravo ustrezno pripravili. Lani je bilo veliko poškodb in številni tekmovalci ter trenerji so se bolj ukvarjali s "preživetjem" oziroma so skrbeli, da se ne poškodujejo, kot pa z rezultati," je dejal Bertoncelj, ki prave primerjave s konkurenco v zadnjem obdobju ni imel. "Morda je to tudi dobro," je povedal skakalni selektor in dodal: "Imeli smo majhno primerjavo s Čehi in Rusi v Oberstdorfu, kjer smo imeli skupaj trening. Po tistem sodeč, je obetavno. Skakali smo torej tudi z zmagovalcem poletne velike nagrade Jevgenijem Klimovom. Fantje so bili konkurenčni."

V torek je razkril še zadnjo neznanko, ko je sedmo mesto v ekipi pripadlo Nagliču, ki je tudi edini med potniki v Wislo član B-ekipe. Drugi so v A oziroma v mladi A. Naglič je dobil prednost pred Domnom Prevcem. "Domen je bil v igri, ampak smo rekli, da prednost dobi Tomaž, ker mora biti Domen po rezultatih nosilec ekipe. Ko bo tako pripravljen, bo šel na tekmo. Zato ni on ta sedmi," je odločitev obrazložil Bertoncelj, ki na Poljskem ne bo imel nobenega izmed bratov Prevc. Po osmih letih bo uvodno preizkušnjo sezone izpustil Peter Prevc, ki je imel poleti ogromno težav z gležnjem, ko je moral kar dvakrat na operacijo: "Moramo reči, da glede na to, da natanko pet mesecev ni treniral, je v tako kratkem času naredil veliko. Opravil je nekje 80 skokov, ampak je to še vedno premalo. Predvsem je treba izboljšati gibljivost sklepa. Na podlagi tega se bo tudi forma izboljševala. Peter že trenira in gre lahko na tekme, ampak mi si od njega želimo res največ."

Še nekaj časa pa bo minilo, preden se bo na skakalnice vrnil Tilen Bartol, ki je tudi član A-ekipe. Okoli 15. decembra naj bi 21-letni skakalec iz Loškega Potoka po artroskopiji kolena opravil prve skoke, potem pa jih mora narediti določeno število, glede na raven skakanja pa se bo strokovno vodstvo reprezentance odločilo, kdaj se pridruži elitni karavani. Podobno velja tudi za člana mlade A-ekipe Žigo Jelarja, ki je bil s skakalnic odsoten več kot dva meseca. Koleno je po besedah Bertonclja v dobrem stanju, ni pa še stoodstotno. Ob tem pa ima 21-letni tekmovalec iz Spodnje Besnice težave z opremo, saj še nima smuči, kakršne bi si želel.

Med cilji tudi kolajna na svetovnem prvenstvu

Kljub zdravstvenemu kartonu Bertoncljevi cilji ostajajo jasni in visoki: "V celotni sezoni imamo štiri vrhunce. Zame je prvi cilj svetovni pokal splošno, ker sezona poteka štiri mesece in pol. Potem je prva postojanka novoletna turneja, ki je morda celo najtežje tekmovanje v sezoni. Tam želimo skupno do šestega mesta, kar je seveda izjemno težko. Najvišji cilj je medalja – posamična ali ekipna – na svetovnem prvenstvu v Seefeldu in potem seveda szaključek svetovnega pokala pred domačimi gledalci v Planici, kjer želimo stopničke. Številke v svetovnem pokalu smo natančno definirali. Posamično je cilj osemkrat do tretjega mesta. Skupno želimo doseči 4.000 točk, če bo na sporedu 30 preizkušenj. Posamično skupno je cilj do šestega mesta, eden pa do 15. Cilji so visoki."

Sezona se bo torej v petek začela v Wisli, končala pa se bo 24. marca s tradicionalnim finalom v Planici. Prvi vrhunec sezone bo seveda novoletna turneja med 30. decembrom in 6. januarjem, ko bo tretjo zaporedno zmago naskakoval Kamil Stoch. Poljski šampion je zaznamoval lansko zimo, ko je prepričljivo tudi dvignil veliki kristalni globus. Da bo tudi letos zelo močan, je – tako kot vsak poljska ekipa – napovedal poleti, kjer sicer ni veliko tekmoval, a je bil odličen. Veliko nagrado je sicer osvojil Rus Jevgenij Klimov. Februarja se bodo za medalje svetovnega prvenstva nordijski športniki merili v Seefeldu, kjer bo zlati medalji branil Stefan Kraft, ekipno preizkušnjo pa je pred dvema letoma v Lahtiju dobila Poljska.

