Skorajda spomladansko vreme, ki je zajelo Srednjo Evropo je odneslo skakalne tekme na jugu Schwartzwalda v Nemčiji. Foto: EPA Dodaj v

Dež in toplo vreme odneslo skoke v Nemčiji

4. december 2018 ob 14:59

Titisee-Neustadt - MMC RTV SLO

Mednarodna smučarska zveza je na Twitterju sporočila, da konec tedna ne bo smučarskih skokov za moške in ženske v Titisee-Neustadtu. V Schwartzwaldu je preveč toplo in deževno za normalno izpeljavo tekem v soboto in nedeljo.

Po Wisli, Ruki in Nižnem Tagilu bi moral biti Titisee-Neustadt četrta postaja za smučarje skakalce, a sta sobotna in nedeljska tekma dobeseno padli v vodo. Prav tako je FIS odpovedal tekme smučark skakalk, ki so zimo 2018/19 sicer začele v Lillehammerju.

Po premoru zaradi odpovedi se bo skakalna sezona nadaljevala v Švici v Engelbergu, kjer se bo v svetovni pokal vrnil tudi slovenski šampion Peter Prevc.

V Nemčiji je bila za soboto načrtovana ekipna moška tekma, za naslednji dan pa posamični tekmi v moški in ženski konkurenci. FIS zaenkrat še ni sporočila nadomestne lokacije za odpadle tekme v Titisee-Neustadtu.

To. G.