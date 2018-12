Domen Prevc vse bolj uživa pri nizki temperaturi

Čeprav Domen Prevc ni nastopil v Wisli, je v skupnem seštevku svetovnega pokala na visokem 11. mestu, kjer je od slovenskih skakalcev boljši le Timi Zajc.

Od najmlajšega izmed bratov Prevc ima moštveni kolega osem točk več in zaseda mesto pred njim, sicer pa je 19-letni skakalec iz Dolenje vasi v Selški dolini s četrtim mestom, ki ga je zasedel na obeh tekmah v Ruki, poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev prvih treh postaj letošnje zime. Na Finskem se je takoj izkazal, potem ko je izpustil uvodni konec tedna na Poljskem, saj tedaj še ni bil dovolj dobro pripravljen. V napovedih pred sezono je bil celo črnogled, a je že na drugi postaji dokazal, da je konkurenčen najboljšim.

"Mogoče sem dajal tak vtis, da sem v krizi oziroma da mi ne gre. Skoki res niso bili na pravi ravni, ko sem se primerjal z drugimi. Ko sem prišel na večje skakalnice, pa sem bil tudi jaz presenečen, da gre vse tako hitro v pravo smer. Vseeno sem se raje držal nazaj, da to še ni bilo to in je treba veliko izboljšati. Ko sem šel v Ruko, sem rekel, da bom zadovoljen, če bom med 30. Nekako mi te večje skakalnice ustrezajo, ustreza mi tudi mraz, saj se pri nizki temperaturi dobro počutim, tako da sem res bil s Finsko zelo zadovoljen in prijetno presenečen," je povedal Domen.

Na skakalnici Rukatunturi se je že v preteklosti dobro znašel. Na največji finski napravi je slavil tudi prvo zmago v svetovnem pokalu, ko je imenitno začel zimo pred dvema letoma. To je bila tudi njegova najuspešnejša sezona, ko je bil s šestim mestom najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi, v tisti zimi pa je tudi nanizal vse štiri svoje zmage. Ker se je z Ruko že v preteklosti dobro ujel, je bil zato pravi kazalnik njegove pripravljenosti Nižni Tagil, kjer je najstnik kranjskega Triglava nastopil prvič in bil nad sploh prvim obiskom Rusije navdušen.

Z uvrstitvami zadovoljen, s skoki še ne

Presenetila ga je država sama, na skakalnici, kjer je dvakrat zasedel 14. mesto – na sobotni tekmi mu je v finalu uspel velik skok po lestvici naprej, v nedeljo, ko se je po polovici preizkušnje znova boril za stopničke, pa je v drugi seriji, ko ni imel sreče z razmerami, precej izgubil –, se je dobro znašel, ustrezala pa mu je tudi nizka temperatura: "Mraz mi je vedno bolj všeč. Ne vem zakaj, ampak res uživam, če je temperatura res nizka, da te, ko si dolgo časa zunaj, močno zebe in potem prideš noter na toplo, ko ti res prija topla prha. Ne vem, zakaj je tako, ampak sem v tekmi res užival."

Večkrat je že dokazal, da se na večjih napravah bolje znajde kot na manjših. Zato se je tudi, kljub drugačni vremenski napovedi, veselil tekem v Titisee-Neustadtu, kjer je skakalnica tudi med večjimi, Domen pa je s 148,0 m njen rekorder. Vendar je bilo v Nemčiji vreme močnejše, zato bodo skakalci morali do novih tekem počakati do konca naslednjega tedna, ko se bo karavana zbrala v Švici, na tradicionalni zadnji postaji pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo. V Engelbergu je Domen pred dvema letoma četrtič v karieri stopil na najvišjo stopničko, pred tremi leti pa je zasedel drugo mesto, ko je na zgodovinski tekmi zaostal le za bratom Petrom, ki se zdaj po poškodbi vrača v elitno druščino smučarskih skokov.

Čeprav je mladenič, ki je v najboljši dvajseterici skupne razvrstitve skupaj z Zajcem daleč najmlajši, po uvrstitvah konkurenčen svetovnemu vrhu, pa s svojimi skoki ni zadovoljen. Kot pravi, je to tudi dobro, saj pomeni, da je še precej prostora za napredek in izboljšave: "Forma se počasi stopnjuje in mislim, da se giblje v pravo smer. Tako je treba nadaljevati. Zagotovo sem trenutno precej bolj zadovoljen z uvrstitvami kot s skoki, kjer imam še veliko rezerv. Če bi bil deseti in bi bil skok vrhunski, bi lahko šel bolj zadovoljen s tekme. Zdaj pa vem, da imam še veliko možnosti za napredek in bi bil tako tudi rezultat še boljši oziroma ni tako dober, kot bi lahko bil. Treba se je izboljšati, kar je po eni strani dodatna motivacija za naprej, da vsak dan delaš v tej smeri, da bi dosegel čim več vrhunskih rezultatov."

Čeprav je v zraku bolj miren, kot je bil v preteklosti, se zaveda, da ima tu še veliko rezerv, saj, kot pravi, posledično izgublja metre. Zaradi nemirnega leta ima več težav tudi pri doskoku, vse skupaj se pozna pri ocenah in tako izgublja tudi dragocena mesta: "V vrhunskem športu moraš biti samokritičen. Vedno moraš iskati način, kako si lahko boljši. V našem primeru, kako lahko bolje skočiš. V tej smeri moraš razmišljati in naprej delati. S svojimi skoki nisem ravno hitro zadovoljen. Z rezultatom sem, za skoke pa vem, da so lahko precej boljši."

"Veliko je še malenkosti v tehniki, ki jih lahko popravim. Pomembno pa je, da zdaj, če pogledam vse skoke, ki jih opravim konec tedna, je vse več vrhunskih. Moram tako nadaljevati in skušati sestaviti čim več tekem z dvema vrhunskima skokoma," je dodal najmlajši Prevc, ki pravi, da je zdaj tudi precej bolj sproščen med tekmami in ga nič ne skrbi, kako bo na prizoriščih. Zato verjame, da mu letos lahko uspe sestaviti celo sezono konstantnih nastopov. S tem je do zdaj imel težave. Lani se mu zima, ko je imel veliko težav s počepom, sploh ni sestavila in je bil konkurenčen le na velikankah, pred tremi leti je ob debiju po odličnem začetku popustil v nadaljevanju sezone, podobno pa je bilo tudi pred dvema letoma, ko je na uvodu celo nosil rumeno majico in prišel kot glavni favorit na novoletno turnejo, nato pa je sledil padec forme.

V taki vlogi bo letos na tradicionalno nemško-avstrijsko turnejo štirih skakalnic prišel Rjoju Kobajaši, ki po prvih petih tekmah, na katerih je trikrat zmagal, dvakrat pa je zasedel tretje mesto, prepričljivo vodi v skupnem seštevku. S suverenimi predstavami je 22-letni Japonec navdušil tudi Domna: "Kobajašija si dam kar na počasni posnetek, ker tehnično kar precej odstopa in res lepo skače. Tu se zagotovo lahko veliko naučimo in precej dobrih stvari lahko poberemo. Res ga rad pogledam, kako skače."

