Poudarki Neposredni prenos na TV SLO 2/MMC-ju

V kvalifikacijah že obstala Mogel in Naglič

Na novoletno turnejo s 6 in ne 7 Slovenci Slovenci v Engelbergu še skačejo s sedmimi skakalci, medtem ko se bodo na novoletno turnejo lahko podali le s šesterico. Foto: EPA Anže Lanišek in Timi Zajc sta se za las uvrstila na nedeljsko tekmo, medtem ko sta bila Žak Mogel in Tomaž Naglič prva izven pedeseterice. Foto: EPA Sorodne novice Peter Prevc brez finala, Zajc 12., prvenec Geigerja Dodaj v

Peter Prevc do prvih točk, Kobajaši v Engelbergu razred zase

Peter Prevc v finalu in pri prvih točkah zime

16. december 2018 ob 12:45,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 16:00

Engelberg - MMC RTV SLO

Nedelja v Engelbergu je prinesla suvereno zmago vodilnega v svetovnem pokalu Rjojuja Kobajašija in prve točke zime za povratnika med najboljše smučarje skakalce Petra Prevca. Trije Slovenci so se razvrstili med 16. in 18. mestom.

Na drugi tekmi svetovnega pokala po vrnitvi v skakalno karavano je Peter Prevc osvojil 16. mesto, medtem ko sta si letos najboljša orla v svetovnem pokalu Timi Zajc in Domen Prevc razdelila 18. mesto.

Od Slovencev je bil v kvalifikacijah najboljši Peter Prevc z 21. mestom, ki pa je v prvi seriji skočil 128,0 m in se za spremembo od sobote uvrstil v finale, s čimer je prišel do prvih točk sezone 2018/19. Neposredni prenos finalne serije si lahko ogledate na TV SLO 2/MMC-ju!

V soboto ponesrečena vrnitev med najboljše

Po uspešnih petkovih kvalifikacijah, ko je bil Peter Prevc šesti, se najboljšemu slovenskemu skakalcu v zgodovini ni posrečila popolna vrnitev v svetovni pokal. Najstarejši izmed bratov Prevc je namreč na sobotni tekmi skočil le 126,0 m in s 35. mestom ostal brez finala in prvih točk v zimi 2018/19.

Dva orla izpadla v kvalifikacijah, še dva v prvi seriji

Prva serija se je od peterice Slovencev ponesrečila Anžetu Lanišku (34. mesto) in Jerneju Damjanu (36.). V kvalifikacijah 63 skakalcev sta brez mesta med petdeseterico ostala Žak Mogel (52.) in Tomaž Naglič (53.). Brez tekme je ostal v soboto presenetljivo tretji Avstrijec Daniel Huber.

Kobajaši izenačil rekord Domna Prevca

Kvalifikacije pred sedmo posamično tekmo zime 2018/19 je dobil vodilni v svetovnem pokalu Rjoju Kobajaši, ki je bil s 113,3 točkami korak pred konkurenco. Še večjo razliko je 22-letni Japonec naredil v prvem skoku, kjer je pristal pri 144,0 m in izenačil rekord skakalnice Titlis, ki ga izpred dveh let drži Domen Prevc.

Slovenci na novoletno turnejo s šestimi orli

Na drugi tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih v Ruki na Finskem je bil najboljši Slovenec Anže Semenič peti. Četrto tekmo zime v celinskem pokala je dobil Norvežan Robin Pedersen, ki je svoji državi priskakal dodatno kvoto, do nje so prišli še Poljaki in Nemci.

Kot v soboto so v Ruki znova izpeljali le eno serijo. Semenič je skočil 137,5 metra in zbral 113,1 točke. Za zmagovalcem je zaostal 6,5 točke. V soboto tretji Robert Kranjec je bil tokrat s 131 metri in 102,9 točke 15. Za njim sta končala Jaka Hvala in Nejc Dežman. Najboljši Slovenec v celinskem pokalu Rok Justin, zaseda šesto mesto, je bil danes 22., 23. je bil Jurij Tepeš. S to tekmo se je končala prva perioda celinskega pokala, tako da je jasno, da bo Slovenija na novoletni turneji lahko nastopila s šestimi tekmovalci.

ENGELBERG, druga tekma:

Končni vrstni red: daljavi točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 144,0/137,0 294,4 2. P. žYLA POL 137,5/135,0 285,1 3. K. STOCH POL 138,0/131,0 279,5 4. K. GEIGER NEM 137,0/135,0 278,6 5. D KUBACKI POL 138,5/133,5 278,5 6. M. EISENBICH. NEM 135,0/137,0 276,9 7. R. JOHANSSON NOR 137,0/134,0 276,8 8. J. KLIMOV RUS 136,0/136,0 275,7 9. R. KOUDELKA ČEŠ 135,0/135,5 272,8 10. A. AALTO FIN 134,0/137,0 270,5 16. P. PREVC SLO 120,0/135,0 258,7 18. T. ZAJC SLO 128,0/134,0 256,5 19. D. PREVC SLO 128,5/133,0 256,5

Po prvi seriji: daljava točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 144,0 145,0 2. K. STOCH POL 138,0 141,8 3. P. žYLA POL 137,5 140,9 4. D KUBACKI POL 138,5 138,7 5. R. JOHANSSON NOR 137,0 137,5 6. K. GEIGER NEM 137,0 136,6 7. J. KLIMOV RUS 136,0 134,3 8. M. EISENBICH. NEM 135,0 133,8 9. R. KOUDELKA ČEŠ 135,0 133,4 10. S. LEYHE NEM 135,0 132,7 15. P. PREVC SLO 120,0 124,6 21. T. ZAJC SLO 128,0 121,5 22. D. PREVC SLO 128,5 120,9 Izven finala: 34. A. LANIŠEK SLO 121,5 114,0 36. J. DAMJAN SLO 121,0 113,1 Mogel (52.) in Naglič (53.) sta obstala v kvalifikacijah.

To. G.