Janus o prihodnosti: To pustimo, čakajo nas analize in pogovori

Prevc se zaveda, da bo treba spremeniti način priprave

25. marec 2018 ob 12:21,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 12:43

Planica - MMC RTV SLO,

Slovenska skakalna reprezentanca je v Planici že potegnila črto pod pravkar končano sezono, glavni trener Goran Janus pa o prihodnji še ne razmišlja. "To pustimo, mi smo danes oddelali tekmo," je dejal za TV Slovenija.

"Zelo težka in dolga sezona je za nami, pika na i je bilo svetovno prvenstvo v poletih, kjer smo osvojili srebrno medaljo. Imeli smo pa lepe uvrstitve na poletih. Danes je bil Domen recimo zrel za stopničke, vendar je bil le predskakalec. Glede nove sezone bomo videli, zdaj nas čakajo analize in pogovori," je še dejal glavni trener slovenskih orlov in takole ocenil zadnje nastope svojih varovancev.

"Z današnjim razpletom sem zadovoljen, tega sem si želel, deseterico imamo. Izredno lepe in dolge polete smo imeli, bila je "fer" tekma, tem v ospredju vse čestitke, so zelo močni v tem trenutku. 17. mesto Anžeta, 18. Tilna, 23. Jerneja, lep ekipni rezultat. Od sezone sem seveda več pričakoval, vendar sem s 15. mestom v skupnem seštevku ob tej deseterici, ki je bila konstantna, zadovoljen."

Peter Prevc: V tej sezoni je bilo precej "matranja"

Peter Prevc s sezono ni bil zadovoljen: "Danes je bil prvi dan, ko sem v vseh skokih preletel 230 metrov. Veliko lepše je skočiti čez 230 metrov kot pa pristati pri 230 metrih. Očitno se je sezona bližala koncu in je bila zadnja priložnost nekaj dodati. Fokus sem imel isti, enkrat uspe, enkrat ne. V tej sezoni je bilo precej "matranja", podobno kot že v prejšnji sezoni. To je bila v bistvu najslabša sezona po letu 2012, pa še takrat sem zadnji mesec tekmovanj izpustil, tako da sem kar razočaran. Moji cilji in sposobnosti so precej višji. Seveda je bilo nekaj svetlih trenutkov, predvsem medalja s svetovnega prvenstva in stopničke v Zakopanah, kar je potrditev, da še nisi za v staro šaro, vendar ko veš, kaj si že dosegel, koliko si že dosegel, kakšne napake delaš, ob teh rezultatih ne moreš biti ravnodušen. Zdaj se moram najprej spočiti in se odklopiti, nato pa spremeniti način priprave in bomo videli, kako se bomo tega lotili."

Semenič gre zadovoljen domov

Anže Semenič je v letošnji sezoni dočakal zmago v svetovnem pokalu in medaljo na SP-ju v poletih: "Z zadnjima dvema poletoma sem zadovoljen. Danes sem pokazal boljše skoke kot včeraj in potrdil, da nisem čez noč izgubil nekih dobrih občutkov, tako da grem zadovoljen domov. Bolj se bom spominjal te medalje s svetovnega prvenstva kot prve zmage v svetovnem pokalu. Medalja je le medalja."

Planica za Damjana prišla prepozno

Jernej Damjan je bil do Planice najboljši Slovenec v svetovnem pokalu: "Tale Planica zame nekoliko prepozno prihaja. Januarja sem se na Kulmu in v Oberstdorfu drugače počutil, tukaj mi kar nekako manjka energije. Iz sebe sem iztisnil vse, kar imam, vendar to ni bilo dovolj za vrhunski rezultat. Tista zmaga je bila lepa, vendar tudi zame nepričakovana, tako da mi je bila medalja s svetovnega prvenstva bolj všeč. Cela ekipa je bila vzhičena, veselje je bilo nepopisno, tisto je bil moj najlepši trenutek sezone."

Ž. K.