Johaugovi nedelja v Davosu, Čebaškova 17.

16. december 2018 ob 12:28

Davos - MMC RTV SLO, STA

Norveška smučarska tekačica Therese Johaug je zmagovalka desetkilometrske tekme v prosti tehniki za točke svetovnega pokala v Davosu. Na 17. mestu je končala Alenka Čebašek.

Therese Johaug Foto: Reuters

Vodilna v skupnem seštevku je za 12,1 sekunde premagala rojakinjo Ingvild Flugstad Oestberg na drugem mestu in za 19,2 sekunde Finko Kristo Parmakoski na tretjem.

Čebaškova je zaostala 1:41,3 minute.

Zmagovalke prestižne tekme v Davosu: Ingvild Flugstad Oestberg, Therese Johaug in Krista Parmakoski. Foto: Reuters

Alenka Čebašek je bila celotno tekmo na dobri poti. Ves čas je tekla med 12. in 15. mestom, tudi v cilj je prišla kot 15., do konca sta jo prehiteli še dve tekmovalki. Eva Urevc je na 42. mestu zaostala 2:26,2 minute. Anamarija Lampič je z zaostankom 3:00,4 osvojila 52. mesto.

"S tekmo sem zadovoljna. Želela sem si točk. Danes so odločale sekunde. Ni mi veliko zmanjkalo za prvo petnajsterico. Bila je težka tekma. Na koncu sem malo izgubila. Sekunde bodo prišle tudi v moj prid," je uvodoma povedala Čebaškova in dodala: "Dobro sem začela, smuči so dobro drsele. Prvi krog sem lovila Rusinjo, ki je startala pred mano, dokaj sem se ji približala. Drugi krog mi je ušla. Vmes sem imela Finko, ki sem jo imela za primerjavo. Šla sem svoj ritem. Začela sem dokaj hitro, tukaj ne smeš na začetku preveč izgubljati, ker težko pridobiš nazaj izgubljene sekunde."



Prvenec 28-letnega Rusa

Ruski smučarski tekač Jevgenij Belov je v Davosu pritekel do svoje prve posamične zmage. 28-letni Rus je bil najboljši na 15-kilometrski tekmi v prosti tehniki. Drugi je bil Francoz Maurice Manificat, ki je zaostal 0,9 sekunde. Tretje mesto je osvojil Norvežan Martin Johnsrud Sundby z zaostankom 4,5 sekunde. Edini Slovenec na tekmi Miha Šimenc je zaostal 3:56,4 minute in osvojil 93. mesto med 100 nastopajočimi.

Sledi dvotedenski predah, 29. decembra pa se bo v Toblachu začela novoletna tekaška turneja, ki se bo zaključila 6. januarja v Val di Fiemmeju.

SVETOVNI POKAL, DAVOS

10 km prosto (Ž):

1. T. JOHAUG NOR 26:06,9

2. I.-F. ÖSTBERG NOR +12,1

3. K. PARMAKOSKI FIN 19,2

4. E. ANDERSSON ŠVE 38,2

5. J. DIGGINS ZDA 1:01,1

...

17. A. ČEBAŠEK SLO 1:41,3

42. E. UREVC SLO 2:26,2

52. A. LAMPIČ SLO 3:00,4



15 km prosto (M):

1. J. BELOV RUS 35:52,5

2. M. MANIFICAT FRA +0,9

3. M.-J. SUNDBY NOR 4,5

4. D. SPICOV RUS 7,5

5. C.-A. JESPERSEN NOR 10,6

...

93. M. ŠIMENC SLO 3:56,4



SKUPNI VRSTNI RED

Ženske (9/32):

T. JOHAUG NOR 600

2. I. F. ÖSTBERG NOR 451

3. E. ANDERSSON ŠVE 409

...

24. K. VIŠNAR SLO 67

28. A. ČEBAŠEK SLO 57

50. A. LAMPIČ SLO 18

51. V. FABJAN SLO 18

60. E. UREVC SLO 13

Moški (9/32):

1. A. BOLŠUNOV RUS 367

2. S. ROETHE NOR 329

3. E. IVERSEN NOR 328

...

63. M. ŠIMENC SLO 18

93. J. LAMPIČ SLO 2

