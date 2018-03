Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Norvežanka Marin Lundby si je že zagotovila zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: EPA Sorodne novice Ema Klinec z drugega padla na šesto mesto Dodaj v

Oberstdorf: Zadnja tekma skakalk v sezoni

Nastopa šest Slovenk

25. marec 2018 ob 14:53

Oberstdorf - MMC RTV SLO

V Oberstdorfu poteka zadnja tekma sezone v svetovnem pokalu smučarskih skakalk. Nastopa šest Slovenk.

Prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Slovenska šesterica: Katra Komar, Jerneja Brecl, Špela Rogelj, Urša Bogataj; Ema Klinec (na včerajšnji tekmi je bila šesta) in Nika Križnar.

Norvežanka Marin Lundby si je že zagotovila zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Po 1. seriji: daljava točke 1. S. TAKANAŠI JAP 99,0 126,3 2. D. IRASCHKO AVT 98,5 118,4 3. K. ALTHAUS NEM 96,5 113,6 4. J. SETO JAP 97,5 113,4 5. M. LUNDBY NOR 97,5 112,7 6. A. O. STRÖM NOR 94,5 111,9 7. C. VOGT NEM 96,0 110,5 8. C. HÖLTZL AVT 92,0 108,1 9. J. SEYFARTH NEM 96,0 107,7 10. E. KLINEC SLO 93,0 107,3 11. U. BOGATAJ SLO 95,5 107,2 ... 16. N. KRIŽNAR SLO 90,0 99,5 21. Š. ROGELJ SLO 89,0 89,9 23. J. BRECL SLO 83,0 86,6 38. K. KOMAR SLO 76,0 67,2

T. O.