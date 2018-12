Peta zmaga Althausove, Križnarjeva zaključila deseterico

Ema Klinec dobila kvalifikacije, na tekmi pa zasedla 16. mesto

2. december 2018 ob 12:46,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 14:32

Lillehammer - MMC RTV SLO

Na tretji tekmi svetovnega pokala v tej sezoni so se smučarske skakalke merile na veliki napravi v Lillehammerju, kjer je bila najboljša Nemka Katharina Althaus.

To je druga nemška zmaga v tej zimi, potem ko je v petek slavila Juliana Seyfrat. V soboto je na Norveškem nato z zmago presenetila Rusinja Lidija Jakoljeva. Na tej tekmi je Ema Klinec poskrbela za prve stopničke slovenskih zimskih športnikov v tej sezoni. Odlična popotnica pred nedeljsko tekmo je bila nato še kvalifikacijska serija, kjer je bila Klinčeva najboljša, v poskusni seriji pred tekmo pa je zaostala le za Althausovo.

Toda na tekmi se ji nastop ni izšel po željah. Končala je na 16. mesto, potem ko je bila po prvi seriji deveta. Najboljša Slovenka je bila na koncu Nika Križnar, ki je zasedla deveto mesto. V drugi seriji je pridobila pet mest. Točke so osvojile še 19. Jerneja Brecl, 20. Urša Bogataj in 26. Špela Rogelj. Maja Vtič je bila 34. in prekratka za finale.

Althausova, ki je na vrh na olimpijski skakalnici skočila s tretjega mesta po prvi seriji, je zmagala petič v karieri. Konkurenco je z izvrstnim drugim skokom, ko je pristala pri kar 139,5 m, premagala za kar 12 točk. Nemški uspeh je z drugim mestom dopolnila Ramona Straub, četrta po polovici preizkušnje, tretje mesto pa je zasedla Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz, ki je vodila po prvi seriji. Althuasova je po tekmi tudi prevzela vodstvo v skupnem seštevku in oblekla rumeno majico.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. ALTHAUS NEM 128,5/139,5 254,0 2. R. STRAUB NOR 127,0/135,0 242,0 3. D. IRASCHKO AVT 131,0/127,0 241,7 4. E. PINKELNIG AVT 130,0/122,0 224,1 5. A. KUSTOVA RUS 125,0/127,0 220,7 6. L. JAKOVLEVA RUS 119,5/129,0 218,7 7. C. VOGT NEM 125,5/124,0 216,7 8. J. SEYFARTH NEM 123,0/123,0 214,0 9. J. ITO JAP 119,5/123,5 212,0 10. N. KRIŽNAR SLO 121,0/125,0 210,4 ... 16. E. KLINEC SLO 124,0/118,5 199,4 19. J. BRECL SLO 117,0/117,5 193,6 20. U. BOGATAJ SLO 117,5/113,0 187,4 26. Š. ROGELJ SLO 114,0/112,5 174,3 Brez finala: 26. M. VTIČ SLO 107,0 73,4

SKUPNI VRSTNI RED (3/25) 1. K. ALTHAUS NEM 200 točk 2. J. SEYFARTH NEM 177 3. L. JAKOVLEVA RUS 172 4. M. LUNDBY NOR 169 5. R. STRAUB NEM 142 ... 8. E. KLINEC SLO 104 11. N. KRIŽNAR SLO 82 15. U. BOGATAJ SLO 55 26. J. BRECL SLO 19 29. M. VTIČ SLO 16 33. Š. ROGELJ SLO 6

T. J.