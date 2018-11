Poudarki VIdeo: Polet Domna Prevca v Ruki

V nedeljo sledi druga tekma na Finskem Domen Prevc je pred dvema letoma v Ruki zablestel kot meteor in zmagal ter v mesecu dni nanizal štiri zmage. Po lanski sezoni za pozabo se je zdaj na severu Finske vrnil v A-reprezentanco in že takoj z daljavo dneva poletel skorajda do zmagovitega odra. Foto: BoBo Kot običajno program smučarskih skokov v Ruki kroji (pre)močan veter. Lani so sicer izpeljali tekmo, na kateri je presenetljivo zmagal Jernej Damjan. Foto: Reuters

Povratnik Domen Prevc z daljavo dneva tik pod odrom

Trojica Slovencev med deseterico, pet "orlov" pri točkah

24. november 2018 ob 15:40,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 18:54

Ruka - MMC RTV SLO, STA

Vetrovna loterija v Ruki na severu Finske je na koncu prinesla tekmo z eno serijo in lep ekipni uspeh Slovencev. Domen Prevc je s 146,0 m osvojil kar 4. mesto, Timi Zajc je bil sedmi, Anže Lanišek pa deseti.

Pri točkah na drugi tekmi zime za svetovni pokal v smučarskih skokih sta bila s 23. in 24. mestom še veteran Jernej Damjan in novinec Žak Mogel, ki je v drugem poskusu prvič osvojil točke med skakalno elito. Od slovenske sedmerice sta praznih rok ostala le dva: Bor Pavlovčič je bil na 33. mestu prekratek le za točko, medtem ko se je Anžetu Semeniču povsem ponesrečil skok in je zasedel 60. mesto med 65 tekmovalci.

S krstno zmago oblekel še rumeno majico

Prvo zmago v svetovnem pokalu slavi Rjoju Kobajaši, ki je s točkovnim izkupičkom 142,0, prekosil dva Poljaka Kamila Stocha in Piotra Zylo. 22-letni Japonec je s prvencem prevzel tudi majico vodilnega v svetovne pokalu. Zmagovalec uvodne tekme v Wisli Rus Jevgenij Klimov je namreč podlegel pritisku in je kot zadnji nastopajoči s skokom 121,5 metra osvojil le 31. mesto in ostal celo brez točk.

Po dolžini Prevc razred zase

Po odpovedi petkovih kvalifikacij je bil zaradi premočnega vetra neuspešen tudi sobotni poskus kvalifikacij smučarskih skakalcev v Ruki. Po dveh prestavitvah so ob 17.50 vseeno začeli z izvedbo tekme zgolj z eno serijo. Slovenski orli so po dolgemu čakanju dobro začeli tekmi, kot prvi je lanskoletni zmagovalec Jernej Damjan skočil 129,5 m in za nekaj časa prevzel vodstvo. A najdaljši skok, skorajda polet je uspel Domnu Prevcu, ki je s 146,0 m pristal v bližini rekord skakalnice. Pri tem je še vedno le 19-letni Prevc izkoristil vzgonski veter, za kar je sicer zaradi izravnave ostal brez 21,2 točke. Najmlajši izmed bratov Prevc je sicer ravno v Ruki 25. novembra 2016 prišel do prve zmage v svetovnem pokalu, čemur so decembra sledila še tri zmagoslavja.

Prevc je imel tudi nekaj sreče, saj je Nemec Karl Geiger zaostal za desetinko, Bolgar Vladimir Zogragski pa dve, a na koncu so najboljši iz Wisle skrojili razplet okrnjene sobotne tekme v Ruki. Za omenjena se je uvrstil Timi Zajc, petouvrščeni iz Wisle, ki v skupnem seštevku zaseda visoko 6. mesto. Najprej sta Prevca prehitela Poljaka, nato pa je vse preskočil Kobajaši, ki je imel najmanjšo vetrno izravnavo (-6,3) med najboljšo petnajsterico.

Veter odpihnil kvalifikacije in skrajšal tekmo

Po prvotnem programu bi morali v petek izvesti kvalifikacije, ki so jih po odpovedi prestavili na soboto ob 15.15. Po odpovedi sobotnih kvalifikacijah, bi morali 1. serijo z vsemi 65 skakalci, tudi 7 Slovenci, začeti ob 16.30. Najprej so štart tekme prestavili na 16.45, ob drugi prestavitvi so začetno uro premaknili na 17.50, kar je že pomenilo, da je za sobotno tekmo štela samo ena serija. Za nedeljo je predvidena v Ruki nova posamična tekma, prva serija se bo začela ob 17. uri, tudi z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

SVETOVNI POKAL (M), RUKA

SOBOTNA TEKMA

Končni vrstni red: daljava točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 138,5 142,0 2. K. STOCH POL 140,5 139,9 3. P. ZYLA POL 136,0 135,0 4. D. PREVC SLO 146,0 133,6 5. K. GEIGER NEM 135,0 133,5 6. V. ZOGRAFSKI BOL 140,0 133,4 7. T. ZAJC SLO 126,0 131,8 8. R. JOHANSSON NOR 123,0 129,9 9. A. WELLINGER NEM 132,5 129,8 10. A. LANIŠEK SLO 135,5 126,8 ... 23. J. DAMJAN SLO 129,5 114,4 24. Ž. MOGEL SLO 130,0 113,0 Izven točk: 33. B. PAVLOVČIČ SLO 124,0 106,0 60. A. SEMENIČ SLO 94,0 41,9

SKUPNI VRSTNI RED (2/31)

1. R. KOBAJAŠI JAP 160 točk 2. K. STOCH POL 130 3. J. KLIMOV RUS 100 . P. ZYLA POL 100 5. S. LEYHE NEM 95 6. T. ZAJC SLO 81 7. K. GEIGER NEM 74 8. A. WELLINGER NEM 53 9. D. PREVC SLO 50 10. R. JOHANSSON NOR 47 ... 13. A. LANIŠEK SLO 37 31. J. DAMJAN SLO 8 32. Ž. MOGEL SLO 7 35. A. SEMENIČ SLO 5

Vrhovnik sezono začel s točkami

Avstrijski nordijski kombinatorec Mario Seidl je zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v Ruki. Avstrijec je bil najboljši že po skoku, v 10-km teku je zadržal 16,5 sekunde prednosti prednosti pred Norvežanom Jarlom Magnusom Riiberjem ter minuto in osem sekund pred Nemcem Johannesom Rydzekom. Za 25-letnega Seidla je bila to prva zmaga v svetovnem pokalu, za Avstrijo pa prva po februarju leta 2016.

Že na prvi tekmi je točke osvojil tudi slovenski mladinski svetovni prvak Vid Vrhovnik, z dobrim tekom se je s 34. mesta po skoku prebil na 28. mesto. Vrhovnik je bil edini slovenski predstavnik. "Lepo, mirno sem začel sezono. Neki začetki so, zdaj pa moramo počasi graditi naprej. Skok ni bil najboljši, potrebno bo mirno pristopiti k stvari. Vemo, kje smo, verjamem, da bo slej ko prej uspelo. Na progi je bilo kar težko, kar mraz, moram pa pohvaliti smuči. Pohvala servisu, spet je bil odličen. Na progi sem skušal držati tekmece in to mi je kar uspelo," je po tekmi sporočil Vrhovnik, ki je zabeležil 26. izid teka.

