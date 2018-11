Najboljša Slovenka v svetovnem pokalu je bila lani Anamarija Lampič. Foto: BoBo Dodaj v

Ruka: Katja Višnar v polfinalu šprinta

Neposredni prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

24. november 2018 ob 11:40,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 12:57

Ruka - MMC RTV SLO

V Ruki na Finskem so zbrani vsi nordijski smučarji. Začel se je svetovni pokal v teku na smučeh in vseh pet Slovencev se je na uvodnem šprintu v klasičnem koraku prebilo v izločilne boje.

Višnarjeva je v tretji četrtfinali skupini odlično pospeševala v zaključku teka in zaostala le za Švedinjo Ido Ingemarsdotter ter se neposredno uvrstila v polfinale. Lampičeva je nastopila v drugi četrtfinalni skupini in zasedla tretje mesto za Švedinjo Stino Nilsson in Rusinjo Julijo Belorukovo, a je bil njen čas prepočasen za preboj naprej. V zadnji četrtfinalni skupini je bila Alenka Čebašek šesta.

Na 1,4 km dolgi progi se je najbolj izkazala Katja Višnar, ki je zasedla peto mesto. Za najhitrejšo Rusinjo Natalijo Neprjajevo je zaostala dobre tri sekunde. Anamarija Lampič je zasedla 17. mesto, Alenka Čebašek pa je bila 25. V moški konkurenci, kjer je bil najhitrejši branilec zmage v skupnem seštevku, Norvežan Johann Hoesflot Klaebo, je bil Janez Lampič 28., tik za njim pa se je uvrstil Miha Šimenc.

Neposredni prenos izločilnih bojev, ki se bodo začeli ob 12.30, lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. V nedeljo bosta v Ruki še teka na 10 in 15 km.

T. J.