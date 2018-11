Poudarki Veter odpihnil tudi sobotni poskus kvalifikacij

Kot običajno program smučarskih skokov v Ruki kroji (pre)močan veter. Lani so sicer izpeljali tekmo, na kateri je presenetljivo zmagal Jernej Damjan.

Ruka: Tekma v eni seriji - Domen Prevc s 146,0 m vodi

Damjan kot prvi med Slovenci 129,5 m

24. november 2018 ob 15:40,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 17:56

Ruka - MMC RTV SLO, STA

Po odpovedi petkovih kvalifikacij je bil zaradi premočnega vetra neuspešen tudi sobotni poskus kvalifikacij smučarskih skakalcev v Ruki. Po dveh prestavitvah naj bi ob 17.50 vseeno poskusili izvesti tekmo z eno serijo.

Po prvotnem programu bi morali v petek izvesti kvalifikacije, ki so jih po odpovedi prestavili na soboto ob 15.15. Po odpovedi sobotnih kvalifikacijah, bi morali 1. serijo z vsemi 65 skakalci, tudi 7 Slovencib, začeti ob 16.30. Najprej so štart tekme prestavili na 16.45, ob drugi prestavitvi so začetno uro premaknili na 17.50, kar pomeni, da bi za tekmovanje izvedli samo eno serijo.

A glede na izkušnje iz preteklosti, ko so v Ruki (oz. kot je bil dolga leta prej poznan bolj kot Kuusamo) redno odpadale tekme na štartu zimske sezone, bo za finske prireditelje bržkone uspeh že izvedba ene kolikor toliko regularne serije.

Slovenijo v Ruki zastopajo Timi Zajc, Anže Lanišek, Anže Semenič, Bor Pavlovčič, Jernej Damjan, Žak Mogel in Domen Prevc.

Vrhovnik sezono začel s točkami

Avstrijski nordijski kombinatorec Mario Seidl je zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v Ruki. Avstrijec je bil najboljši že po skoku, v 10-km teku je zadržal 16,5 sekunde prednosti prednosti pred Norvežanom Jarlom Magnusom Riiberjem ter minuto in osem sekund pred Nemcem Johannesom Rydzekom. Za 25-letnega Seidla je bila to prva zmaga v svetovnem pokalu, za Avstrijo pa prva po februarju leta 2016.

Že na prvi tekmi je točke osvojil tudi slovenski mladinski svetovni prvak Vid Vrhovnik, z dobrim tekom se je s 34. mesta po skoku prebil na 28. mesto. Vrhovnik je bil edini slovenski predstavnik. "Lepo, mirno sem začel sezono. Neki začetki so, zdaj pa moramo počasi graditi naprej. Skok ni bil najboljši, potrebno bo mirno pristopiti k stvari. Vemo, kje smo, verjamem, da bo slej ko prej uspelo. Na progi je bilo kar težko, kar mraz, moram pa pohvaliti smuči. Pohvala servisu, spet je bil odličen. Na progi sem skušal držati tekmece in to mi je kar uspelo," je po tekmi sporočil Vrhovnik, ki je zabeležil 26. izid teka.

To. G.