Na obeh tekmah, na katerih je skakal v tej zimi, je bil Domen Prevc četrti

Smučarski skoki: Zajc in Damjan v deseterici



1. december 2018 ob 15:24,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 17:01

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

Smučarski skakalci se na prvi preizkušnji v Nižnem Tagilu merijo za točke svetovnega pokala. V Rusiji si je mesto na tekmi priborilo pet Slovencev.

V prvi seriji je bil najboljši nosilec rumene majice Rjoju Kobajaši, ki se mu je najbolj približal Piotr Žyla, tretji pa je bil Johann Andre Forfang. Od Slovencev je bil s sedmo oceno najboljši Timi Zajc, deveti je bil Jernej Damjan, finale pa sta si priborila še Domen Prevc, ki je bil 23., in 24. Anže Lanišek. Nastop se je ponesrečil najmlajšemu Žaku Moglu, ki je končal na repu uvrščenih.

V petkovih kvalifikacijah je bil med varovanci Gorazda Bertonclja znova Domen Prevc, ki je imel šesto oceno. Ostali Slovenci niso bili v ospredju, a so dovolj dobro svojo nalogo opravili tudi Mogel, Zajc, Damjan in Lanišek, izpadla pa sta Bor Pavlovčič in Tomaž Naglič.

Poskusno serijo pred tekmo je dobil Nemec Markus Eisenbichler. Med slovensko peterico je bil najboljši Damjan, ki je bil 14., Zajc je zasedel 16. mesto, Prevc je bil 24., Lanišek 41., Mogel pa 43.

V skupnem seštevku vodi Japonec Rjoju Kobajaši, ki je bil najboljši na obeh tekmah prejšnji konec tedna v Ruki, pred Poljakoma Kamilom Stochom, branilcem skupne zmage v svetovnem pokalu, in Piotrom Žylo. Najboljši Slovenec je Zajc, ki si deli sedmo mesto, pet točk manj pa ima Prevc, ki je bil na Finskem dvakrat četrti. Pred tem na Poljskem ni nastopil.

Neposredni prenos tekme lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. V nedeljo bo ob 16.00 ob mestu na vzhodnem vznožju srednjega Urala še ena posamična tekma.

Po prvi seriji: daljave točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 134,0 136,9 2. P. ŽYLA POL 133,0 134,4 3. J. A. FORFANG NOR 135,5 132,5 4. D. VASILJEV RUS 133,0 130,2 5. H. GRANERUD NOR 135,0 128,9 6. S. KRAFT AVT 132,0 127,5 7. T. ZAJC SLO 131,0 125,8 8. K. PEIER ŠVI 132,5 124,7 9. J. DAMJAN SLO 131,0 123,6 10. V. ZOGRAFSKI BLG 129,5 122,9 ... 23. D. PREVC SLO 122,0 110,2 24. A. LANIŠEK SLO 120,5 109,2 50. Ž. MOGEL SLO 110,0 78,6





