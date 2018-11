Wisla: Slovenija po treh skakalcih sedma

Slovenija v postavi Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Tomaž Naglič in Timi Zajc

17. november 2018 ob 12:22,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 16:37

V Wisli se je ob 16.00 začela prva tekma smučarjev skakalcev v novi sezoni svetovnega pokala. Na ekipni preizkušnji nastopa enajst reprezentanc, med njimi tudi Slovenija.

Slovenske barve branijo Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Tomaž Naglič in Timi Zajc. Favoriti so Poljaki in Nemci. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Slovenija je po treh skakalcih sedma. Bor Pavlovčič je pristal pri 118,0 m, Tomaž Naglič pri 112,0 m, Anže Lanišek pa pri 113,0 m. Vodi Poljska pred Nemčijo in Avstrijo.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Bor PAVLOVČIČ 118,0 Tomaž NAGLIČ 112,5 Anže LANIŠEK 113,0 Timi ZAJC

Zajc tretji v poskusni seriji

Skakalci so že opravili s poskusno serijo. Najboljši izkupiček je imel Rus Jevgenij Klimov (129,0 m), drugi je bil Norvežan Robert Johansson (132,0 m), tretji pa Zajc (127,0 m). Pavlovčič je bil 18. (121,0 m), Lanišek 23. (120,5 m) in Naglič 30. (117,0 m).

V nedeljo še posamična tekma

Slovenski skakalci v petek na obeh treningih in Slovenski skakalci v petek na obeh treningih in v kvalifikacijah za jutrišnjo posamično tekmo (15.00) niso blesteli. Zajc je imel na drugem treningu peti izid, v kvalifikacijskem skoku pa je največ pokazal Lanišek, ki je zasedel 13. mesto. Glede na videno naj bi se borili za četrto ali peto mesto.

