Švicarsko slavje v šprinterski igri stotink, Kosi med 15

Kosiju uspel drugi najboljši smuk v karieri

30. november 2018 ob 18:06,

zadnji poseg: 30. november 2018 ob 20:03

Beaver Creek - MMC RTV SLO

Na smuku na skrajšani progi Ptic roparic v Beaver Creeku je bil najhitrejši Beat Feuz, švicarsko zmagoslavje pa je na drugem mestu zaokrožil Mauro Caviezel.

V igri stotink si je Feuz enajsto zmago kariere na tekmah svetovnega pokala (osmo smukaško) priboril z natančno presmučanim spodnjim delom. Na koncu je imel sedem stotink prednosti pred rojakom Maurom Caviezlom in še stotinko več pred Akslom Lundom Svindalom, ki ima na tem prizorišču že štiri smukaške zmage (2008, 2013, 2015, 2017).

Drugi najboljši smuk v karieri

Od Slovencev je presenetil Klemen Kosi, ki je s številko 36 osvojil 15. mesto. Ni kaj, slovenski jastreb (tako je sebe poimenoval po akrobaciji v olimpijskem Pjongčangu) je na precej mehki progi smučal zelo dobro, s pravim občutkom, pri prvem vmesnem času je bil celo malenkost hitrejši od Feuza, na koncu je med drugim (za stotinko) ugnal tudi Kjetila Jansruda. To je njegova druga najboljša smukaška uvrstitev na tekmah svetovnega pokala. Le januarja 2015 je bil v Kitzbühelu eno mesto boljši. Martin Čater, Boštjan Kline in Miha Hrobat niso osvojil točk.

Hud padec Thomasa Dressna

Prireditelji tekme v Skalnem gorovju so zaradi sneženja (15 cm ga je zapadlo) izpeljali le en trening smuka od treh predvidenih, nato so bili prisiljeni smuk s sobotnega prestaviti na petkov termin in ga še skrajšati za 630 metrov. Vremenske razmere so bile sicer danes nekoliko boljše, a še vedno neugodne. Zahtevna proga, kjer je bilo v letih 1999 in 2015 svetovno prvenstvo, je tudi zato spet terjala svoj davek, skupil jo je letošnji zmagovalec Kitzbühela Nemec Thomas Dressen. Po njegovem hudem padcu je bila tekma za več kot deset minut prekinjena. V soboto bo v Beaver Creeku superveleslalom, v nedeljo veleslalom. Prenos bo na TV SLO 2..

Končni vrstni red: 1. B. FEUZ ŠVI 1:13,59 2. N. CAVIEZEL ŠVI +0,07 3. A. L. SVINDAL NOR 0,08 4. A. THEAUX FRA 0,21 5. J. CLAREY FRA 0,26 . V. KRIECHMAYR AVT 0,26 7. H. REICHELT AVT 0,45 8. C. WALDER AVT 0,54 9. S. NYMAN ZDA 0,56 . B. BENNETT ZDA 0,56 ... 15. K. KOSI SLO 0,91 17. K. JANSRUD NOR 0,92 33. M. ČATER SLO 1,28 47 M. HROBAT SLO 1,89 54. B. KLINE SLO 2,26 Odstop: Dressen, Fill ...

