Takanašijeva 23 točk pred konkurenco, Ema Klinec sedma

V nedeljo še ena tekma pod Senčno goro

7. januar 2017 ob 16:19,

zadnji poseg: 7. januar 2017 ob 18:06

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Svetovni pokal smučark skakalk se je v Oberstdorfu nadaljeval po mesecu premora. Na veliki skakalnici pod Senčno goro je znova zanesljivo zmagala Sara Takanaši.

Izjemna Japonka je prepričljivo vodila po prvi seriji s 131 metri, v finalu pa je s treh naletov nižje s 129 metri še povečala naskok. To je bila že njena 48. zmaga v svetovnem pokalu. Druga je bila Rusinja Irina Avakumova, ki je zaostala 22,9 točke, tretja pa Japonka Juki Ito.

20-letna Takanašijeva v na petih tekmah zbrala kar 450 točk in ima v skupnem seštevku svetovnega pokala kar 158 točk naskoka pred rojakinjo Itovo.

Štiri Slovenke do točk

Ema Klinec je skočila 111 in 115 m, kar je bilo dovolj za šesto mesto. Maja Vtič je za 113,5 in 115,5 m zasedla sedmo mesto. Urša Bogataj je bila 21., Nika Križnar pa 25.

Prekratki za finale sta bilI Špela Rogelj na 31. mestu (95,5 m) in Eva Logar na 38. mestu (82 m).

Dekleta v nedeljo ob 16.20 čaka še ena preizkušnja v Oberstdorfu.

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. TAKANAŠI JAP 131,0/129,0 283,4 2. I. AVAKUMOVA RUS 117,5/132,0 260,5 3. J. ITO JAP 121,5/131,5 259,7 4. K. ALTHAUS NEM 119,5/124,0 242,3 5. C. VOGT NEM 117,0/122,5 235,5 6. C. HÖLZL NEM 113,5/123,0 230,6 7. E. KLINEC SLO 111,0/115,0 224,8 8. M. VTIČ SLO 113,5/115,5 219,1 9. S.HENDRICKSON ZDA 107,0/119,0 208,3 10. J. SEIFRID. AVT 113,0/110,5 205,5 ... 21. U. BOGATAJ SLO 101,5/100,0 167,1 25. N. KRIŽNAR SLO 101,5/106,5 165,3 Brez finala: 31. Š. ROGELJ SLO 95,5 72,4 38. E. LOGAR SLO 82,0 54,9

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. TAKANAŠI JAP 131,0 142,9 2. I. AVAKUMOVA RUS 117,5 127,9 3. J. ITO JAP 121,5 125,6 4. K. ALTHAUS NEM 119,5 119,3 5. C. VOGT NEM 117,0 116,2 6. E. KLINEC SLO 111,0 114,6 7. M. VTIČ SLO 113,5 114,4 8. C. HÖLZL NEM 113,5 111,0 9. J. SEIFRID. AVT 113,0 106,8 10. K. IVABUČI JAP 112,0 104,1 ... 19. U. BOGATAJ SLO 101,5 84,0 22. N. KRIŽNAR SLO 101,5 81,1

Brez finala: 31. Š. ROGELJ SLO 95,5 72,4 38. E. LOGAR SLO 82,0 54,9

Skupni vrstni red po 5. tekmi: 1. S. TAKANAŠI JAP 460 točk 2. J. ITO JAP 302 3. D. IRASCHKO AVT 272 4. J. SEIFRID. AVT 241 5. I. AVAKUMOVA RUS 222 6. M. LUNDBY NOR 217 7. K. ALTHAUS NEM 171 8. E. KLINEC SLO 164 9. M. VTIČ SLO 158 10. S. HENDRICKSON ZDA 129 ... 18. Š. ROGELJ SLO 50 21. N. KRIŽNAR SLO 41 34. U. BOGATAJ SLO 15

