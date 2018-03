Tande prekinil norveško sušo na Holmenkollnu, Slovenci razočarali

Bartol s 4. mesta nazadoval na 28.

11. marec 2018 ob 13:53,

zadnji poseg: 11. marec 2018 ob 17:22

Oslo - MMC RTV SLO

Daniel Andre Tande je dobil prvo posamično tekmo na norveški Raw Air turneji. Na najvišjo stopničko je skočil z osmega mesta po prvi seriji. Le dva slovenska skakalca sta osvojila točke.

Na odru za zmagovalce sta se v zahtevnih vetrovnih razmerah prebila še dva Avstrijca, lanski zmagovalec turneje Stefan Kraft je bil drugi, Michael Hayböck pa je zasedel tretje mesto. Petič v karieri je 24-letni Tande, ki je v letošnji zimi postal svetovni prvak v poletih, zmagal. Poskrbel je za prvo norveško slavje na Holmenkollnu po 14 letih, potem ko je leta 2004 na slovitem prizorišču slavil Roar Ljoekelsoey. Po prvi seriji, ko je pristal pri 128,0 m, je za vodilnim Kamilom Stochom zaostajal več kot 13 točk.

Poljak, ki vodi v svetovnem pokalu in je na zanesljivi poti k drugemu velikemu kristalnemu globusu v karieri, hkrati pa je tudi najboljši v seštevku Raw Air turneje, je bil najboljši že v poskusni seriji, ko sta bila z Avstrijcem Gregorjem Schlierenzauerjem daleč pred konkurenco. Stoch je nato izvrstno skočil tudi v prvi seriji, ko si je po 138,0 m priskakal več kot pet točk naskoka pred Kraftom. Toda v finalu se v zahtevnih razmerah ni dobro znašel. S 119,0 m je padel na šesto mesto.

Slovenski skakalci, ki so bili nekonkurenčni najboljšim že na sobotni ekipni tekmi, ko so zasedli skromno šesto mesto, so znova razočarali. Na tekmi jih je nastopilo šest, potem ko je bil v petkovih kvalifikacijah prekratek Anže Semenič. Z desetim mestom je bil na koncu najboljši Jernej Damjan, ki je tudi najuspešnejši v tej zimi. Izkušeni Ljubljančan je bil deseti že po polovici preizkušnje, ko je še bistveno bolje kazalo Tilnu Bartolu. Po 132,0 m je bil celo četrti, nato pa v finalu ni zdržal pritiska. Veliko težav je imel v zraku in s težavami pristal pri 115,0 m, s čimer je padel na 28. mesto.

"Vsaka skakalnica je zgodba zase, na vsaki posebej moraš najti prave občutke in tukaj sem jih danes našel še najbolj prave. V drugem skoku sem imel občutek, da bo šlo dlje, a je v drugem delu leta zmanjkalo podpore. Z 10. mestom sem zelo zadovoljen. Ob pogojih, kot so bili današnji, prav pride rutina, da se znaš sprijazniti s tem kar se dogaja. V glavi si rečeš, kar bo, bo in po navadi je takrat vedno lažje," je dejal Damjan, bolj razočaran pa je bil Bartol: "Če si želel biti pri vrhu, si dvakrat moral imeti kar precej sreče. Moj prvi skok je bil dober, še pa je bila kakšna rezerva, a sem imel zelo dobre pogoje. V drugi seriji sem dobil velik minus, a sam nisem občutil takih pogojev, res pa je bil tudi skok precej slabši. Podpore vetra nisem čutil čez celotno skakalnico, vseskozi se je veter vrtel in mešal, moral si imeti malo sreče. Sicer pa sem danes še najbolj od teh treh dni izboljšal svoje skoke. Vsi so bili kar solidni."

Prevc napravil grobo napako pri odskoku

Le ta dva sta osvojila točke. Nejc Dežman je bil 36., Anže Lanišek 39, Timi Zajc 43., Peter Prevc pa šele 46. Do skoka v prvi seriji, ko je zmogel vsega 112,5 m, je Peter v Oslu skakal konstantno. V soboto je bil prepričljivo najboljši Slovenec, kar mu je uspelo tudi v nedeljski poskusni seriji, vendar pa je nato sledil ponesrečen poskus na tekmi in s tem je tudi izgubil možnosti za dobro uvrstitev v skupnem seštevku turneje.

"Groba napaka pri odskoku, zelo je zamudil odskok in enostavno ga je to zelo ustavilo," je njegov nastop komentiral glavni trener Goran Janus, ki je o tekmi dodal: "Precej vetrovna tekma, moral si imeti tudi srečo. Po prvi seriji smo imeli lepo izhodišče, na koncu pa čestitke Jerneju za novo vrhunsko uvrstitev, 10. mesto. Tilna je v finalu enostavno sklatilo. Da si moral imeti srečo, se je videlo tudi pri Kamilu Stochu in še pri katerem skakalcu." Po tekmi v Oslu sledi selitev na drugo prizorišče turneje, ki se bo v Vikersundu končala naslednjo nedeljo. V ponedeljek bodo v olimpijskem Lillehammerju kvalifikacije pred torkovo tekmo.

Končni vrstni red: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 128,0/132,0 258,1 2. S. KRAFT AVT 129,5/124,5 256,7 3. M. HAYBÖCK AVT 133,0/130,5 255,6 4. R. JOHANSSON NOR 127,5/129,0 254,0 5. J. A. FORFANG NOR 125,5/134,5 253,6 6. K. STOCH POL 138,0/119,0 253,0 7. S. LEYHE NEM 127,0/129,0 242,5 8. R. FREITAG FRA 126,0/132,0 241,0 9. A. STJERNEN NOR 127,0/124,5 240,6 10. J. DAMJAN SLO 129,0/121,5 237,4 ... 28. T. BARTOL SLO 132,0/115,0 220,2 ------------ brez finala: ------------- 36. N. DEŽMAN SLO 122,5 104,9 39. A. LANIŠEK SLO 115,0 101,9 43. T. ZAJC SLO 116,0 96,7 46. P. PREVC SLO 112,5 95,6

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 138,0 138,5 2. S. KRAFT AVT 129,5 133,1 3. M. HAYBÖCK AVT 133,0 129,2 4. T. BARTOL SLO 132,0 128,6 5. R. JOHANSSON NOR 127,5 126,6 6. A. WELLINGER NEM 130,0 126,5 7. J. LEAROYD FRA 133,5 126,3 8. D. A. TANDE NOR 128,0 125,0 9. A. STJERNEN NOR 127,0 124,6 10. J. DAMJAN SLO 129,0 124,1 ... 36. N. DEŽMAN SLO 122,5 104,9 39. A. LANIŠEK SLO 115,0 101,9 43. T. ZAJC SLO 116,0 96,7 46. P. PREVC SLO 112,5 95,6

VRSTNI RED NA RAW AIR TURNEJI Po 3/10: točke 1. K. STOCH POL 681,8 2. R. JOHANSSON NOR 675,3 3. J. A. FORFANG NOR 661,6 4. D. A. TANDE NOR 650,4 5. S. KRAFT AVT 648,0 6. A. STJERNEN NOR 645,3 7. A. WELLINGER NEM 635,4 8. R. FREITAG NEM 632,8 9. D. KUBACKI POL 625,7 10. R. KOBAJAŠI JAP 615,6 13. J. DAMJAN SLO 610,2 18. T. BARTOL SLO 571,5 20. P. PREVC SLO 476,2 24. N. DEŽMAN SLO 439,4 52. A. LANIŠEK SLO 205,8 55. T. ZAJC SLO 201,6 71. A. SEMENIČ SLO 87,0

SKUPNI VRSTNI RED Po 18. tekmi (od 23): 1. K. STOCH POL 1.003 2. R. FREITAG NEM 868 3. D. A. TANDE NOR 823 4. A. WELLINGER NEM 784 5. J. A. FORFANG NOR 600 6. S. KRAFT AVT 584 7. R. JOHANSSON NOR 520 8. M. EISENBICHLER NEM 480 9. D. KOBAJAŠI JAP 470 . D. KUBACKI POL 470 13. J. DAMJAN SLO 351 18. P. PREVC SLO 282 20. A. SEMENIČ SLO 241 24. T. BARTOL SLO 145 31. T. ZAJC SLO 84 38. N. DEŽMAN SLO 44 40. Ž. JELAR SLO 36 41. D. PREVC SLO 31

Pokal narodov (24/31): 1. NORVEŠKA 5.211 2. NEMČIJA 4.842 3. POLJSKA 4.382 4. AVSTRIJA 2.929 5. SLOVENIJA 2.264 6. JAPONSKA 2.049

RAW AIR TURNEJA, spored

Ponedeljek ob 17.30:

Lillehammer, kvalifikacije

Torek ob 17.00:

Lillehammer, posamična tekma

Sreda ob 17.30:

Trondheim, kvalifikacije

Četrtek ob 17.00:

Trondheim, posamična tekma

Petek ob 17.30:

Vikersund, kvalifikacije

Sobota ob 16.15:

Vikersund, ekipna tekma

Nedelja, 18. marca, ob 16.30:

Vikersund, posamična tekma

Tilen Jamnik