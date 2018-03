Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 15 glasov Ocenite to novico! Hrvaške varnostne službe so spremljale prestop Jakova Faka in ugotovile, da je 60 tisoč evrov končalo v zasebnih žepih vodilnih ljudi Hrvaške biatlonske zveze (HBS). Foto: BoBo/Borut Živulović Povedal mi je, da je moral plačati 100.000 evrov pod mizo, da bi pravočasno dobil državljanstvo. Ni imel toliko denarja, pa si ga je izposodil. Vse za šport, ki ga ima rad, in za svoje sanje. Povzetek Nacionala iz avtobiografije švedskega biatlonca Björna Ferryja Nacional piše, da so se težave s prestopom Jakova Faka začele pri izpisnici HSB-ja, brez katere se hrvaški biatlonec ne bi mogel registrirati za tekmovanja pod slovensko zastavo. Foto: Reuters Posrednik slovenske strani Borut Farčnik je bil v zadevi Čista lopata pravnomočno obsojen na 10-mesečno zaporno kazen, le-to je tudi prestal. Foto: BoBo Dodaj v

Tednik Nacional: Za Fakov prestop pod mizo 60 tisoč evrov

Slovenski posrednik Borut Farčnik?

20. marec 2018 ob 12:04

Zagreb,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski olimpijec Jakov Fak, ki je prvo olimpijsko kolajno osvojil pod hrvaško zastavo, je prestopil v slovensko reprezentanco v izjemno sumljivih okoliščinah, piše hrvaški tednik Nacional.

Hrvaške varnostne službe so spremljale prestop Jakova Faka in ugotovile, da je 60 tisoč evrov končalo v zasebnih žepih vodilnih ljudi Hrvaške biatlonske zveze (HBS), medtem ko so v javnosti predstavili, da so s Slovenijo dosegli dogovor o brezplačnem Fakovem prestopu v zameno za "kadrovsko sodelovanje in razvoj biatlona v regiji", poroča tednik, ki se sklicuje na dokumente hrvaške vojaške varnostno-obveščevalne službe (VSOA).

V pogajanja vpleten tudi minister za obrambo

Časnik izpostavlja, da niti sedem let po "škandaloznem razkritju" ni bilo pravosodnega postopka, čeprav so bile ugotovitve vojaških obveščevalcev "zelo konkretne". Navaja, da je takratni šef VSOA-ja Davor Grdić o vsem obvestil svojega kolega iz "civilne" varnostno-obveščevalne službe (SOA) Josipa Buljevića s pripombo, da ni ovir za postopek proti odgovornim. Omenja, da je bil v pogajanja o tem, da Fak ostane na Hrvaškem, posredno ali neposredno vključen tudi hrvaški notranji minister Davor Božinović, ki je bil takrat minister za obrambo.

Zahtevali so sto tisoč evrov

Nacional piše, da so se težave s prestopom Faka začele pri izpisnici HSB-ja, brez katere se hrvaški biatlonec ne bi mogel registrirati za tekmovanja pod slovensko zastavo. "HBS je najprej objavil, da bodo podpisali izpisnico, nato pa so odkrito zahtevali 100.000 evrov odškodnine," nadaljuje časnik.

Slovenski posrednik Borut Farčnik?

Po dolgotrajnih pogajanjih, posredovanjih in celo izsiljevanjih so zahtevo znižali na 60 tisoč evrov, še navaja VSOA v svojem poročilu. Medtem ko so v javnosti govorili o sodelovanju s slovensko stranjo, so v ozadju potekali pogovori o tajnih načinih za izplačilo 60 tisoč evrov. Posrednik slovenske strani Borut Farčnik (Nacional navaja Farsnik) naj bi prek "neznanega nemškega ali švicarskega podjetja kot zastopnika za uvoz olja na Hrvaško" nameraval nakazati dogovorjeni znesek v celoti ali v obrokih, da bi to podjetje postalo pokrovitelj HBS-ja. Pogajanja o tem so bila prekinjena, ker Slovenija ni mogla zagotoviti, da bo denar izplačala, ko bo Fak dobil izpisnico. Zato je direktor HBS-ja Hrvoje Grubišić predlagal, da bi denar "oprali" prek nekega drugega fiktivnega pokrovitelja ter omenil hrvaško trgovsko verigo Konzum, poudarja časnik.

Denar prinesel Fakov oče

Kot dodaja, so "Slovenci predlagali, da bi denar enostavno izročili v gotovini", a hrvaška stran tega ni hotela, ker je bila zaskrbljena, kako bodo denar prenesli čez mejo. Obstajala je možnost, da bi nekdo iz Slovenije obvestil policijo, naj podrobneje pregledajo hrvaško delegacijo na poti iz Slovenije na Hrvaško, so zapisali. Na koncu je 60 tisoč evrov na Hrvaško prenesel oče Jakova Faka Marijan Fak 19. novembra 2010. Denar je nemudoma izročil direktorju HBS-ja Davorju Grgiću in generalnem sekretarju zveze Robertu Komaku, ki sta v nekdanjo banko Hypo Alpe Adria odnesla 35.600 evrov, Grgić pa je obdržal ostanek denarja, še navaja časnik. V Hypo banki je bil zaposlen direktor marketinga HSB-ja Hrvoje Grubišić, ki naj bi posredoval pri spravljanju denarja v trezor.

Grgićeve izjave niso mogli dobiti

Komak je za Nacional povedal, da so tudi prej bile informacije o domnevnih nepravilnostih o Fakovem prestopu, a ni seznanjen s tem, da bi pristojne službe ugotovile kršitve zakonov. Meni, da so to neresnice. Podobno je izjavil tudi Grubišić, ki trdi, da ni seznanjen s podrobnostmi Fakovega prestopa, ter zavrača navedbe, da bi osebno sodeloval. Grgićeve izjave niso mogli dobiti. Eden od akterjev naj bi bil tudi predsednik HSB-ja Nikola Županić, ki je bil takrat časnik hrvaške vojske, proti kateremu je bilo pozneje vloženih več kazenskih ovadb zaradi finančnih malverzacij in izkoriščanja vojakov v zasebne gradbeniške namene na območju Delnic.

O dogodkih tudi biatlonec Ferry

Nacional omenja tudi avtobiografsko knjigo švedskega biatlonca Björna Ferryja, ki je objavil svoj pogovor s Fakom glede prestopa v Slovenijo. "Povedal mi je, da je moral plačati 100.000 evrov pod mizo, da bi pravočasno dobil državljanstvo. Ni imel toliko denarja, pa si ga je izposodil. Vse za šport, ki ga ima rad, in za svoje sanje," je povzel zagrebški časnik Ferryjeve navedbe.

M. L.