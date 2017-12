Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Richard Freitag, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, je imel na sobotni ekipni tekmi s 143,5 metra daljavo dneva. Foto: EPA Dodaj v

Tekma smučarjev skakalcev v Titisee-Neustadtu ogrožena

Prva serija naj bi se začela ob 15.30

10. december 2017 ob 14:46

Titisee-Neustadt - MMC RTV SLO

Nedeljska posamična tekma smučarjev skakalcev v Titisee-Neustadtu je ogrožena, saj je na doskočišču preveč novozapadlega snega.

Organizatorji so morali že odpovedati poskusno serijo.

Tekma naj bi se začela ob 15.30, prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Slovenija je na sobotni ekipni tekmi osvojila četrto mesto, pred tekmo pa so bile še kvalifikacije, na katerih so si nastop na današnji tekmi zagotovili Jernej Damjan (17. izid kvalifikacij), Anže Semenič (22.), Peter Prevc (30.) in Tilen Bartol (38.).

Štartne številke Slovencev na današnji tekmi:

26 Peter PREVC

32 Anže SEMENIČ

38 Tilen BARTOL

44 Jernej DAMJAN

T. O.