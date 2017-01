Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Smučarske legende so se spustile po skoraj 170 metrov dolgi progi. Foto: EPA Gledalci so v središču mesta spremljali tudi žreb štartnih številk za četrtkov moški slalom. Prva vožnja bo ob 14.45, druga pa ob 18.00 (prenos na TV SLO 2 in MMC-ju). Foto: EPA VIDEO Priprave na tekmo legend... Sorodne novice Fisov jubilej s Tino Maze in drugimi legendami Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tina Maze in druge smučarske legende navdušile Zagreb

S "smukom" najhitrejša Götschlova

4. januar 2017 ob 21:34

Zagreb - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Zagrebu se je 18 smučarskih zvezdnikov, med njimi tudi Tina Maze, spustilo po stezi sredi mesta na revijalni tekmi v počastitev pol stoletja tekmovanj za svetovni pokal v alpskem smučanju.

V četrtek bo namreč minilo 50 let od prve tekme svetovnega pokala, ki je bila v Berchtesgadnu na Bavarskem. V središče Zagreba so pripeljali skoraj 900 kubičnih metrov umetnega snega. Tekma je bila tudi svojevrsten prikaz razvoja tekmovalnega smučarja, organizatorji so tekmovalce prosili, naj prinesejo s sabo kak kos opreme, v kateri so nekoč tekmovali.

Skoraj 170 metrov dolga in okoli 8 metrov široka zaplata umetnega snega prekriva ulico od zagrebške katedrale do Manduševca na trgu bana Jelačića. Sneg so naredili snežni topovi pod Sljemenom, iz skoraj trideset kilometrov oddaljene Gornje Bistre pa so ga v Zagreb pripeljali s 30 15-tonskimi tovornjaki. Ko so ga raztresli, so ga delavci z lopatami razgrnili v polmetrsko plast, nato je šel čez še teptalni stroj. Dopoldne so se številni radovedneži zbirali ob progi, se fotografirali, in preverjali, kakšen je sneg.



Da tekmo legend ob 50. obletnici prve tekme v svetovnem pokalu pripravijo kar v središču mesta, se je domislil nekdanji smučar, danes pa vodja alpskih smučarskih reprezentanc pri hrvaški smučarski zvezi Vedran Pavlek. Zagrebškega župana pa ni bilo treba dolgo prepričevati.

Zagreb v dobre tri milijone evrov težak proračun dveh tekem za svetovni pokal, ki bo pokril tudi stroške tekme legend, prispeva četrtino. Če so bili mnogi uporabniki spletnih forumov v teh dneh kritični do župana Milana Bandića, da razmetava občinski denar, pa se pred kamero TV Slovenija nihče ni prav razjezil, le ponorčeval.

Kakor koli, ko so se legende svetovnega smučanja spustile po Bakačevi ulici, so posnetke v svet prenesle številne televizije. V prihodnjih dneh pa bodo po progi lahko zavijugali mladi hrvaški smučarji.

Prvi se je po progi spustil Ivica Kostelić, za njim Marcel Hirscher, ki se je sredi proge ustavil za selfi z navijači, Sledila sta Jean-Claude Killy (osvojil je prva kristalna globusa v sezonah 1966/67 in 1967/68), Karl Schranz, Michele Jacot Henry, Annemarie Moser-Pröll, Lise-Marie Morerod, Andreas Wenzel, Tamara McKinney, Marc Girardelli, Alberto Tomba, Petra Kronberger, Michaela Dorfmeister, Nicole Hosp, Renate Götschl, Pernilla Wiberg ter kot zadnji Tina Maze in Janica Kostelić. Korošica je požela glasen aplavz gledalcev in se jim po prihodu v cilj zahvalila v hrvaščini.

Čeprav izidi niso bili pomembni, je najhitrejši čas s 17 sekundami dosegla Götschlova, ki je odvozila "smuk". Drugi je bil Ivica Kostelić, tretja pa Mazejeva.

