Trening smuka končan, tekma ob 12.15

Prenos smuka na TV SLO 2 in MMC-ju

15. januar 2017 ob 10:09

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 11:58

Zauchensee

V Zauchenseeju se bo ob 12.15 začel smuk za svetovni pokal, ki bi ga morali izpeljati v soboto. Trening pred tekmo je presenetljivo dobila Čehinja Ester Ledecka.

Trening sta zaznamovala dva huda padca. V snegu sta se znašli Italijanka Nadia Fanchini, ki je grdo padla s številko tri, in Madžarka Edit Miklos. Za zdaj ni znano, ali sta se huje poškodovali. Ledecki sta se najbolj približali Avstrijki Christian Scheyer in Sabrina Maier. Med najhitrejšimi so bile vse smučarke z visokimi številkami. Od favoritinj je bila najboljša Lara Gut, ki je zasedla sedmo mesto. Ilka Štuhec je smučala zadržano in postavila 30. čas. Maruša Ferk je bil 28., Vanja Brodnik pa 48.

Zaradi obilnega sneženja sta v Avstriji odpadla oba smuka. Zaradi megle in sneženja so morali tudi odpovedati sobotni program, ko naj bi bil najprej trening, s čimer bi zadostili pravilom, zatem pa četrti letošnji smuk. Najprej so trening prestavili za uro, nato še za pol ure, vendar je bilo vreme močnejše.

Za nedeljo je bila vremenska napoved ugodnejša, zato so odpovedali alpsko kombinacijo in prestavili smuk. Nastopile bodo tri Slovenke. Ilka Štuhec je trenutno najboljša smukačica na svetu. Dobila je vse tri tekme v tej sezoni. Dvakrat je bila najboljša v Lake Louisu, slavila pa je še v Val d'Iseru, kjer je dobila tudi kombinacijo. Na štartu sta še Maruša Ferk (42) in Vanja Brodnik (51). V karavano se vračata sloviti Američanki, najboljša smukačica vseh časov Lindsey Vonn in Julia Mancuso.

Neposredni prenos smuka lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Štartna lista: 1 N. FANCHINI ITA 2 S. GOGGIA ITA 3 F. SUTER ŠVI 4 E. CURTONI ITA 5 I. ŠTUHEC SLO 6 E. GÖRGL AVT 7 L. VONN ZDA 8 N. SCHMIDHOFER AVT 9 L. GUT ŠVI 10 E. FANCHINI ITA 11 F. SUTER ŠVI 12 S. COOK ZDA 13 K. KLING ŠVE 42 M. FERK SLO 51 V. BRODNIK SLO

