TV SLO 2/MMC: Druga vožnja veleslaloma v Kranjski Gori

Hirscher z veliko prednostjo vodi, Kranjec zaostal za pričakovanji

4. marec 2017 ob 08:46,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 12:56

Kranjska Gora - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V Kranjski Gori je dopoldne rahlo deževalo, zdaj nekoliko nagaja še megla, a padavine niso ovira za izvedbo tradicionalnega Pokala Vitranc. Druga vožnja se je začela ob 12.30.



Marcel Hirscher mora za osvojitev malega kristalnega globusa prednost pred Alexisom Pinturaultom povečati za sedem točk in po prvi vožnji mu zelo dobro kaže. Francoz, ki je v Podkorenu lani in predlani zmagal, je namreč že končal tekmo, saj je s štartno številko 1 odstopil, Hirscher pa trenutno z veliko prednostjo vodi.

Drugouvrščeni Henrik Kristoffersen zaostaja 96 stotink sekunde, tretjeuvrščeni Švicar Justin Murisier pa sekundo in 10 stotink. Hirscher je v Kranjski Gori že slavil leta 2010 in lani, ko sta bila pod Vitrancem dva veleslaloma.

Glavno slovensko orožje, nastopila je šesterica, je bil Žan Kranjec s štartno številko 9, a ni smučal najbolje. Za Hirscherjem je zaostal dve sekundi in 40 stotink ter pred finalom zasedal 20. mesto. V drugi vožnji je uvrstitev še nekoliko pokvaril. V letošnji sezoni je bil že dvakrat četrti, oktobra v Söldnu in decembra v Alta Badii.

"Daleč od tega, da bi bila proga razrita, je pa bil gotovo sneg nekoliko drugačen kot po navadi. Bili so večji kristali. Bolj bi moral "posvinjati", če po domače rečem. To je tudi cilj za drugo vožnjo," je po dopoldanskem nastopu za TV Slovenija povedal Kranjec, po drugi vožnji pa dodal: "Kot kaže, se danes nisem najbolje počutil. K sreči gre sezona h koncu." Preostali Slovenci so bili za finale prepočasni oziroma so odstopili.

Slovenski smučarji si sicer prizadevajo, da bi v Kranjski Gori prvič po desetih letih osvojili točke v obeh disciplinah.

Proga je dobro utrjena, so se pa organizatorji odločili za uporabo soli, da bo proga zdržala do konca tekmovanja, je za Radio Slovenija poročal Marko Cirman. V dveh dneh pričakujejo približno 10.000 gledalcev, s slovensko zastavo je vstop prost. Zvečer bo pred dvorano Vitranc še zabava s številnimi glasbenimi izvajalci.

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 1:11,63 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,96 3. J. MURISIER ŠVI 1,10 4. V. MUFFAT-JEANDET FRA 1,23 5. F. NEUREUTHER NEM 1,30 6. M. OLSSON ŠVE 1,31 7. M. FAIVRE FRA 1,38 8. R. LEITINGER AVT 1,47 9. P. SCHÖRGHOFER AVT 1,48 10. S. LUITZ NEM 1,51 20. Ž. KRANJEC SLO 2,40 ------------ zunaj finala: ------------ 45. Š. HADALIN SLO 4,16 52. A. DVORNIK SLO 5,14 53. Ž. GROŠELJ SLO 5,27 Odstop: Pinturault, Janka, Hrobat, Ča- ter ...

M. R.