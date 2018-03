Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Thomas Dressen je zmagal drugič v karieri. Foto: Reuters Dodaj v

Dressen ponovil Kitzbühel, Čater za las brez finala v Areju

Martin Čater 17., Klemen Kosi 22.

10. marec 2018 ob 10:57,

zadnji poseg: 10. marec 2018 ob 12:38

Kvit - MMC RTV SLO

Beat Feuz je na predzadnjem smuku sezone v Kvitfjellu premagal Aksla Lunda Svindala pred njegovimi navijači in naredil velik korak proti malemu kristalnemu globusu. Hitrejši od obeh je bil Thomas Dressen.

Nemec se je na progo podal s štartno številko 13 in v samem zaključku prehitel najboljša smukača sezone, potem ko je še na zadnjem vmesnem času zaostajal. Od Feuza je bil hitrejši za osem stotink. To je po letošnjem Kitzbühelu njegova druga zmaga v sezoni, skupno pa se je na stopničke povzpel tretjič.



Feuz je na olimpijski progi iz leta 1994 novopečenega olimpijskega prvaka iz Pjongčanga Svindala ugnal za devet stotink. Pred finalom v Areju je prednost pred Norvežanom povišal na 60 točk.

Martin Čater je z zaostankom 1,51 zasedel 17. mesto, čeprav je po vmesnih časih kazalo bolje. Nastop na finalu v Areju se mu je izmuznil za točko, saj ga je naknadno prehitel Avstrijec Johannes Kröll.

Klemen Kosi je z 22. mestom (1,71) dosegel svojo najboljšo smukaško uvrstitev v sezoni. Lanski zmagovalec smuka v Kvitfjellu Boštjan Kline je zaostal skoraj tri sekunde in ostal brez točk.

Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju. V nedeljo bo na Norveškem še superveleslalom.

Trenutno: 1. T. DRESSEN NEM 1:49,17 2. B. FEUZ ŠVI +0,08 3. A.-L. SVINDAL NOR 0,17 4. K. JANSRUD NOR 0,27 5. C. INNERHOFER ITA 0,32 6. M. CAVIEZEL ŠVI 0,47 7. A. THEAUX FRA 0,57 8. D. PARIS ITA 0,62 9. V. KRIECHMAYR AVT 0,67 10. B. ROGER FRA 0,72 11. J. CLAREY FRA 0,83 17. M. ČATER SLO 1,51 22. K. KOSI SLO 1,71 33. B. KLINE SLO 2,75 -------------- na štartu: ----------- 59 M. HROBAT SLO

R. K.