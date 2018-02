Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 8 glasov Ocenite to novico! Lindsey Vonn je odlično smučala v spodnjem delu proge. Foto: EPA Sorodne novice Smučarke obsodile novo odpoved treninga Dodaj v

TV SLO 2/MMC: Vonnova dve stotinki pred Goggio

Na tekmi brez Slovenk in Mikaele Shiffrin

3. februar 2018 ob 11:45,

zadnji poseg: 3. februar 2018 ob 13:35

Garmisch - MMC RTV SLO

Lindsey Vonn je na pragu druge zaporedne smukaške zmage za svetovni pokal, s čimer je potrdila, da bo na bližnjih olimpijskih igrah kandidatka za najvišja mesta. V Garmischu je za dve stotinki sekunde prehitela Sofio Goggio.

Na Bavarskem so namesto predvidenih dveh kratkih smukaških preizkušenj izpeljali le eno šprintersko smukaško tekmo s štarta superveleslaloma. Smučarke so namreč v četrtek ostale brez treninga zaradi slabega vremena, v petek pa zaradi slabo pripravljene proge. Ker na progi Kandahar ni bilo niti enega treninga, so morali prireditelji spremeniti program.

Za nedeljo je načrtovana klasična smukaška preizkušnja, tudi ta se bo začela ob 12.30.

Slovenskih smučark v Garmischu ni, prav tako na zadnji postaji pred olimpijskimi igrami ni vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala Mikaele Shiffrin.

Trenutni vrstni red: 1. L. VONN ZDA 1:12,84 2. S. GOGGIA ITA +0,02 3. C. HÜTTER AVT 0,13 4. B. JOHNSON ZDA 0,34 5. A. VEITH AVT 0,47 6. L. GUT ŠVI 0,66 7. T. WEIRATHER LIE 0,74 8. R. MOWINCKEL NOR 0,81 9. N. SCHMIDHOFER AVT 0,86 10. N. FANCHINI ITA 1,09 11. V. REBENSBURG NEM 1,10 12. P. NUFER ŠVI 1,16 13. R. SIEBENHOFER AVT 1,17 14. M. GISIN ŠVI 1,20 . J. SCHNARF ITA 1,20 16. T. GAUTHIER FRA 1,28 Odstop: Ross, Wiles, Wenig

